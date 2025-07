Calciomercato Juventu: novità su Osimhen, il piano B porta ad un francese

Juventus a lavoro per completare l’attacco dopo l’accordo con David. Il canadese non sarà l’unico, la società è alla ricerca di un profilo d’esperienza e qualità, per alzare sempre di più l’asticella. Osimhen resta in lista ma il piano B porta ad un francese: ecco i dettagli.

Proseguono i contatti, in casa Juventus, per l’arrivo di un nuovo attaccante.

Tudor ha dato delle indicazioni chiare riguardo la prossima campagna trasferimenti. La scietà sta provando ad accontentare il mister che, dal rientro dopo le vacanze, dovrà preparare la nuova stagione e iniziare il ritiro pre campionato.

Si attendono delle novità, quindi, con Comolli che sta sondando il terreno per l’arrivo di grandi giocatori che possono dare il loro contributo alla causa bianconera. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’affare Osimhen, che continua ad appassionare i tifosi.

Strappare il bomber nigeriano al Napoli rappresenterebbe un grande acquisto per la Juventus, che si presenterebbe con un colpo da novanta per la prossima stagione.

Osimhen insieme a David può dare un nuovo volto all’attacco della Vecchia Signora, che in questa fase lavora principalmente per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus: c’è il piano B per l’attacco

Vlahovic è sempre più ai margini così come Milik che è destinato a partire.

La doppia cessione potrebbe favorire l’innesto di un altro bomber anche se la società, in questo momento, è orientata a chiudere per un altro attaccante a prescindere da cosa accadrà sul fronte Vlahovic, che in Italia piace sempre al Milan.

Osimhen resta un obiettivo anche se ad oggi è molto complesso l’affare, considerando che la clausola da 75 milioni di euro non è valida per le squadre italiane.

Servirà una proposta maggiore per strapparlo al Napoli. Intanto, la dirigenza valuta un’alternativa importante che è rappresentata dalla riconferma in squadra di Kolo Muani che è tornato al Psg dopo il prestito alla Juventus.

Juventus: Kolo Muani resta?

La società sta studiando il dossier e prossimamente incontrerà la dirigenza del Psg. I bianconeri vorrebbero riuscire a strappare un altro prestito di Kolo Muani anche se i francesi, attualmente, sarebbero orientati a cederlo a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Comolli porterà avanti i dialoghi per tentare di trovare un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La soluzione, però, non convince il Psg.

Ecco perché se il primo obiettivo resta Osimhen ad oggi si complica anche il piano B per la Juventus che dunque, dopo David, dovrà guardare a dei nuovi obiettivi per l’attacco.