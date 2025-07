Inter, non solo Calhanoglu: il nuovo portiere al posto di Sommer

Non c’è solo la vicenda Calhanoglu nel percorso di rinnovamento che vive l’Inter a causa del malumore generico. Un altro tra i calciatori nerazzurri può salutare il club.

Un “terremoto” vero e proprio in casa Inter, con quelle che sono le notizie che sono emerse in merito alla vicenda sul turco e che, dopo le parole di Lautaro, hanno scoperchiato un po’ quello che è il vaso di Pandora, con gli strascichi legati alla finale di Champions League col PSG persa per cinque reti a zero.

Oltre al turco, il club starebbe valutando la posizione di diversi calciatori. E tra questi anche Yann Sommer, estremo difensore nerazzurro che potrebbe salutare, con le elevate proposte d’ingaggio che vedrebbero lo svizzero lontano dall’Inter dopo soli due anni dal suo arrivo in nerazzurro. Tra i pali, a quel punto, arriverebbe un rinnovamento generazionale dando a Cristian Chivu un nuovo portiere, da affiancare ad un non ancora prontissimo Josep Martinez, a quanto pare per le scelte che farebbe l’Inter, sul nuovo numero uno tra i pali.

Calciomercato Inter: un nuovo portiere al posto di Sommer

Un po’ di polvere era stata nascosta sotto al tappeto, il malumore generico è venuto fuori all’Inter per diversi calciatori che sarebbero arrivati a fine ciclo.

Non è l’errore al Mondiale per Club che condanna Sommer all’addio, ma è chiaro che con l’età che avanza e alcune proposte importanti che gli sono arrivate, l’Inter e il calciatore starebbero valutando la separazione.

A far sapere le ultime di mercato anche riguardanti i pali, oltre alla situazione Calhangolu, è Tuttosport. La stessa fonte piemontese ha svelato che l’Inter potrebbe doversi cercare un nuovo portiere perché Sommer è tra le idee del Galatasaray. Assieme ad Hakan potrebbe partire, con destinazione Istanbul.

Chi prende la Juve al posto di Sommer? Le cifre

Dalla Serie A potrebbe arrivare il nuovo portiere dell’Inter, in caso di addio per Sommer, con destinazione al Galatasaray come per Calhanoglu.

Nelle idee di Marotta, prima che arrivasse il rinnovo di Alex Meret col Napoli, c’era proprio il portiere italiano per l’Inter. Ma le cose, qualora dovesse essere confermato l’arrivo di Sommer al Galatasaray, potrebbero comunque vedere una beffa al Napoli perché l’Inter tornerebbe alla carica per Vanja Milinkovic-Savic che, a caccia di un posto da titolare, potrebbe arrivare in nerazzurro per 20 milioni. I partenopei si erano spinti fino ai 18.