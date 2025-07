Juventus, altro rinforzo dalla Francia: arriva per 60MLN

Dopo Jonathan David la Juventus potrebbe mettere a segno un altro rinforzo di lusso dalla Francia in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore generale Comolli starebbe starebbe sfruttando gli ottimi rapporti che ha in patria per riuscire a portare in bianconero uno dei talenti più richiesti della Ligue 1. Non sarà assolutamente un’operazione semplice, anche perché si parla di cifre importanti, ma la Vecchia Signora sembrerebbe intenzionata a compiere questo sforzo economico per mettere a disposizione di Igor Tudor uno dei giovani calciatori più forti in circolazione.

La Juventus pesca ancora dalla Francia

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo Jonathan David potrebbe mettere a segno un altro colpo importante, e di livello, dalla Francia. Ovviamente la Vecchia Signora non sarebbe l’unica squadra sulle tracce del calciatore, ma la sensazione è il lavoro del direttore generale Comolli potrebbe svolgere un ruolo fondamentale in queste trattative.

Conoscere ambiente e addetti ai lavori, suoi connazionali fra l’altro, aiuterà e non poco il dirigente bianconero, deciso a mettere a disposizione di Igor Tudor uno dei talenti più chiacchierati della Ligue 1. Ci sarà però bisogno di uno sforzo economico importante, ma per blindare presente e futuro la Juventus sarebbe pronta a compiere questo passo più lungo rispetto alla gamba, anche perché potrebbe seriamente ritrovarsi in casa un “nuovo” Zidane.

Stando dunque a quanto riportato dalle ultime notizie, tra le tanti pretendenti a Maghnes Akliouche sarebbe spuntata anche la Vecchia Signora, che venuta a conoscenza delle richieste del Monaco per l’attaccante 23enne avrebbe cominciato a studiare la strategia giusta per riuscire a portare in Serie A il franco-algerino, reduce da una stagione da 43 presenze, 7 gol e 12 assist nel Principato.

60MLN per il “nuovo” Zidane: Juventus scatenata

La Juventus avrebbe messo gli occhi sul “nuovo” Zidane, Maghnes Akliouche. Franco-algerino, proprio come Zizou, classe 2002, rappresenterebbe una soluzione nuova e di prospettiva per l’attacco bianconera che intrigherebbe e non poco il direttore generale Comolli così come Igor Tudor.

In coppa con Yildiz potrebbe fare faville, ed è per questo che la Juventus starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ingaggio di Akliouche. Ovviamente l’ostacolo principale potrebbe essere l’alta valutazione che il Monaco fa del calciatore, il cui cartellino viene valutato la bellezza di 60 milioni di euro dal club del Principato stando ai colleghi di Fichajes. Nonostante una cifra piuttosto proibitiva, la Vecchia Signora potrebbe comunque provarci inserendo qualche contropartita tecnica oppure avvicinandosi a questa richiesta proponendo una base fissa importante, da almeno 45 milioni di euro, più qualche bonus facilmente raggiungibile che ne garantirebbe alle casse del Monaco almeno 55. Staremo a vedere.