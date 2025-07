La Juventus lo riporta in Serie A: pagano la clausola da 40MLN

Dopo la chiusura dell’affare Jonatha David la Juventus è pronta a mettere a segno un altro grande colpo in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore generale Comolli è al lavoro per riuscire a portare in Serie A una vecchia, ed amata, conoscenza del campionato italiano. I costi di quest’operazione sono alti, anche perché si parla di una clausola rescissoria importante, ma Igor Tudor starebbe spingendo in prima persona per questo calciatore perché convinto che possa permettere alla sua formazione di compiere un importante salto di qualità nel reparto di competenza.

La Juventus lo riporta in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, letteralmente scatenata in queste ore. Raggiunto l’accordo definitivo con Jonathan David, che sarà a Torino nella giornata di venerdì per il consueto iter di visite mediche, il club bianconero avrebbe spostato la propria attenzione su altri reparti da andare a rinforzare nelle prossime settimane.

Su tutti il centrocampo, che con ogni probabilità resterà “orfano” di Douglas Luiz, il grande acquisto, ma anche la grande delusa, della scorsa estate. Ci sarà bisogno di sostituire il centrocampista brasiliano, motivo per il quale la Juventus avrebbe messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Serie A, calciatore che in Italia è cresciuto e si è affermato per poi consacrarsi come uno dei migliori interpreti del suo ruolo altrove. Maturato, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di affidargli le geometria della squadra, ma ovviamente la questione è più semplice a dirsi che a farsi.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di RECORD, per rinforzare il centrocampo di Igor Tudor la Juventus starebbe seriamente pensando di riportare in Serie A Morten Hjulmand, ex centrocampista del Lecce oggi addirittura capitano dello Sporting Lisbona campione di Portogallo nell’ultima stagione.

Juve scatenata: paga la clausola da 40MLN

La Juventus ha messo gli occhi su Morten Hjulmand, classe 1999 dello Sporting Lisbona con 35 presenze in Serie A per via della sua esperienza in Salento con la maglia del Lecce. Già all’epoca il centrocampista danese era riuscito a mettere in mostra le sue qualità, ma in Portogallo è esploso diventando uno dei calciatori migliori nel suo ruolo.

A fronte di questo lo Sporting non avrebbe alcuna intenzione di privarsene, anche se la Juventus sarebbe pronta a sfruttare una scorciatoia per strapparglielo. Stando ai colleghi di RECORD, infatti, nel contratto di Hjulmand è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, cifra per certi versi proibitiva ma che non spaventa affatto la Vecchia Signora, pronta a reinvestire quanto guadagnerà soprattutto dalla cessione di Douglas Luiz per riportare in Serie A il danese. Staremo a vedere.