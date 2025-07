Spalletti tradito, nel suo prossimo club farà fuori alcuni calciatori

Ci sono delle conferme riguardo quello che è accaduto nell’ultima avventura di Luciano Spalletti che è stato fatto fuori dalla panchina della Nazionale Italiana e ora aspetta la prossima occasione.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio quello che è accaduto nell’ultima avventura dell’ormai ex commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti che è stato costretto a farsi da parte dopo dei risultati negativi che hanno portato la Federazione al cambiamento in panchina. Perché adesso il nuovo ct è stato scelto ed è proprio Gattuso che ha preso il posto di Spalletti.

Intanto, ci sono tante voci in merito a quello che può accadere in vista della prossima stagione perché proprio il nome di Spalletti può essere oggetto di desiderio di tanti club che possono al primo momento difficile pensare proprio di affidare la squadre nelle sue mani.

Diverse valutazioni saranno fatte da Spalletti che può pensare di aspettare la migliore offerta ma anche di riposare dopo la pesante scottatura e delusione della sua avventura con l’Italia. Adesso ci sono delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe accadere proprio da un momento all’altro in vista del futuro.

Italia, Spalletti deluso da alcuni giocatori: possono pagarla

Ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta di Spalletti e la decisione che sarebbe stata presa dall’allenatore dopo quanto gli è accaduto con la Nazionale dell’Italia. A parlare di ciò che sono alcuni retroscena è stato uno dei suoi amici.

Il nome di Spalletti è accostato a grandi squadre a prescindere visto il suo spessore e tra queste ci sarebbero proprio società come Juventus, Inter, Atalanta e tante altre ancora. Occhio però a quello che è stato rivelato perché a parlare di questa situazione è stato direttamente Carmine Esposito, allenatore e grande amico di Luciano Spalletti a Radio Punto Nuovo.

L’amico di Spalletti ha svelato di come Luciano sia stato tradito da alcuni giocatori dell’Italia e che tra questi ci sarebbero molti big che sono proprio nelle grandi squadre. L’ex ct potrebbe essersi legato al dito quanto accaduto e occhio al suo possibile ritorno in un club, dove può rincontrare giocatori che non hanno remato dalla sua parte.