Lo “strano affare” del Milan: il titolare al posto di Theo arriva per 1MLN

Il Milan sta per dire addio a Theo Hernandez e sta valutano nomi nuovi da inserire in rosa: pronto un colpo a bassissimo costo.

La società rossonera sembra avere le idee molto chiare su come agire per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che ieri ha iniziato il suo raduno in vista della nuvova stagione che inizierà tra circa un mese con i preliminari di Coppa Italia. Al Milan ci sono ancora tante situazioni da gestire, con alcuni calciatori sul piede di partenza che, quindi, andranno sostituiti a dovere.

L’addio di Theo Hernandez sembra sempre più vicino: non c’è più lo stesso feeling di un tempo con tutto il mondo rossonero e quindi sarà giusto per tutti separarsi definitivamente.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez verso l’addio, scelto l’erede

Il futuro del Milan passa anche dai movimenti che ci saranno in sede di calciomercato. La situazione è da gestire con grande cura perché vanno evitati il più possibile gli errori per non ripetere la sciagurata stagione del 2024/25 e tornare subito in vetta a lottare per un posto in Champions League o anche per lo Scudetto.

Theo Hernandez va verso la cessione e al suo posto si valutano diversi nomi che possono fare subito al caso di Allegri e creare anche un futuro importante al Milan.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha individuato in uno dei talenti del Borussia Dortmund e del calcio tedesco l’erede di Theo Hernandez e il nuovo titolare.

Milan su Almugera Kabar: è un talento classe 2006

Il Milan ha messo gli occhi su Almugera Kabar per sostituire Theo Hernandez. Allegri e Tare vogliono approfittare del ricambio generazionale che dovrà esserci al Milan in questa stagione per portare nuovi talenti giovani in rossonero e fare in modo che si possa creare un futuro roseo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nome nuovo per il Milan è quello di Almugera Kabar del Borussia Dortmund. Il terzino sinistro classe 2006 è nato in Libia ma poi si è trasferito in Germania e ora è già un punto di riferimento per le nazionali giovanili, con cui gioca stabilmente da titolare.

Già a gennaio il Milan aveva avuto un approccio con il Borussia Dortmund per Kabar ma non si era andati oltre il gradimento e ora, invece, la situazione può sbloccarsi da un momento all’altro.

Kabar al Milan: costa solo 1 milione di euro

Kabar è uno dei nomi sul taccuino del Milan e il suo talento sta iniziando a sbocciare in maniera molto importante. Igli Tare proverà a bloccarlo già nei prossimi giorni così da assicurarsi un talento cristallino che può diventare il vero erede di Theo Hernandez.

Lo “strano caso” che riguarda Kabar è la sua valutazione di 1 milione di euro che ne fa Transfermarkt. I rossoneri potrebbero strapparlo al Borussia Dortmund offrendo una cifra molto bassa ma che potrà convincere i tedeschi.