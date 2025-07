Svolta Osimhen, ha deciso dove giocare il prossimo anno

Ci sono delle clamorose notizie che riguardano il futuro di Victor Osimhen che può seriamente andare a dare una svolta alla propria carriera e in vista della prossima stagione.

In questo momento ci sono delle notizie che riguardano la prossima destinazione del giocatore perché a sorpresa possono arrivare delle novità in merito a quella che può essere la decisione proprio dell’attaccante che è sotto contratto con il Napoli ma può andare via in vista del prossimo anno visto che è in scadenza nel 2026 e da tempo sembrano orami rotti i rapporti con la società azzurra.

In questo momento ci sono conferme riguardo quello che può accadere in vista delle prossime settimane, perché adesso il futuro di Osimhen è legato proprio alla sua scelta definitiva che può cambiare da un momento all’altro.

Occhio alla decisione dell’attaccante nigeriano che può davvero provare a puntare ad una nuova sfida in vista della prossima stagione. Ci sono ora delle importanti notizie che riguardano il futuro di Osimhen che può lasciare il Napoli o anche restare secondo un clamoroso scenario che può verificarsi nelle prossime ore.

Calciomercato: Osimhen può restare, ci pensa Conte

In questo momento ci sono delle notizie che riguardano le scelte del Napoli e di Conte che possono provare a far restare Osimhen ancora in vista della prossima stagione. Nonostante la decisione di voler andar via, qualcosa può cambiare in vista del prossimo anno.

Dopo una stagione in prestito al Galatasaray dove ha segnato tanto ed è stato decisivo, adesso Osimhen può cambiare squadra e firmare con un nuovo club, occhio proprio a quello che può accadere però a sorpresa. Perché il Napoli aspetta che qualcuno paghi la clausola da 75 milioni di euro, ma molto dipenderà proprio dalla decisione del giocatore che valuta anche l’addio.

Secondo le ultime notizie, infatti, Osimhen può lasciare il Napoli ma anche restare. Arriva l’annuncio de Il Mattino che lancia una clamorosa bomba riguardo la possibilità che il Napoli e Conte stiano provando a convincere Osimhen a restare ancora.

Attenzione perché al momento nessun club pensa di pagare lo stipendio del giocatore 12 milioni e ora può verificarsi anche questo clamoroso scenario.