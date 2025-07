Italia, sorpresa in panchina: sarà il nuovo allenatore dell’Under 21

Aveva manifestato tutto il suo fastidio per come si lavora in Italia, per il fallimento del calcio italiano, sul finale di questa stagione.

Dopo la debacle con la Norvegia aveva preso voce attaccando duramente la Federazione per ciò che sta praticamente compromettendo le cose per l’Italia. Una Nazionale che rischia di dover passare per i play-off di nuovo, che sono risultati fatali nelle ultime due occasioni tra Svezia e Macedonia del Nord, non permettendo agli azzurri di partecipare né al Mondiale in Russia nel 2018, tantomeno in quello invernale in Qatar del 2022.

Una Federazione che però, a conti fatti, punterebbe proprio su di lui permettendogli di compiere quello che è un grande salto, dopo l’intervista che fece il giro del web ormai circa un mese fa, sulle vicende della Nazionale italiana. Punterà a lavorare con i giovani, per i giovani, per il movimento del calcio italiano che in questo momento ha bisogno di trovare in Gattuso e appunto nel suo altro allenatore scelto, per la guida dell’Under 21, una rivoluzione che ha bisogno di partire proprio dai giovani stessi di una Nazionale che deve tornare a competere ad alti livelli.

Italia, il nuovo CT scelto dopo Gattuso: la notizia

Come hanno fatto sapere da Il Corriere dello Sport, dopo aver scelto Rino Gattuso, la Nazionale passa anche dal progetto con i suoi giovani calciatori.

Si tratta di una seconda scelta che arriva, dopo quella dell’ex Milan, per la panchina della Nazionale che riguarda questa volta gli azzurrini. Separandosi da Carmine Nunziata, la Nazionale italiana Under 21 ripartirebbe da una figura non da poco considerando quanto fatto di recente dall’ex allenatore del Pescara che ha riportato il Delfino in Serie B, nella speranza per gli abruzzesi di ritrovarsi presto in Serie A, come successe quando in panchina c’era Zeman, con gli scatenati Verratti, Immobile e Insigne, prima che diventassero gli straordinari calciatori che sono diventati.

Si tratta, in ogni caso, della scelta che porta a Silvio Baldini. Sostenuto dall’ambiente del calcio italiano, amico di Lele Adani e di Roberto De Zerbi, l’ex allenatore del Pescara è il candidato numero uno alla scelta in panchina per la Nazionale azzurra Under 21.

Incontro con Gattuso: quando firma il nuovo allenatore

A Coverciano, fanno sapere dalla stessa fonte, ci sarà un incontro tra il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale e chi sta per arrivare in panchina, per l’Under 21. Molto presto potrebbe arrivare anche la firma di Silvio Baldini come nuovo tecnico degli azzurrini.

L’incontro servirà per andare dritti verso gli stessi obiettivi, chiarendo le posizioni sul percorso di crescita dei giocatori stessi. I giovani dell’Under 21 che sono pronti al grande salto, saranno impiegati già nella Nazionale maggiore. Sperando di vedere gli stessi anche nel giro delle scelte dei titolari in Serie A, come difficilmente accade nel nostro campionato italiano.