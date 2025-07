Rivoluzione Inter, fase 2: mandano via 10 calciatori

Possibile colpo di scena in casa Inter con il presidente Marotta e la dirigenza nerazzurra che sono pronti a lanciare una rivoluzione interna che cambierebbe tutto per il futuro nerazzurro.

Possibile svolta a sorpresa perché in questo momento l’Inter sta pensando alle cessioni di diversi giocatori. Il club ha intenzione di provare a fare una svolta al progetto perché quest’ultimo anno è stato deludente sotto ogni punto di vista e c’è la volontà di provare a chiudere dei nuovi affari in entrata, ma soprattutto in uscita.

In questo momento c’è un’aria tesa dove diversi giocatori possono essere messi alla porta visto il loro malumore. Quello che è accaduto sul campo e anche fuori ha fatto andare su tutte le furie la società che ora pensa di lanciare un progetto diverso e con gente motivata, per questo motivo alcuni giocatori dell’Inter possono essere mandati via.

Bisognerà dare un segnale differente anche da parte del club che è pronto a cambiare tutto, perché ci sono delle novità in merito alla scelta che può essere fatta visto che ci sono degli aggiornamenti in merito alla cessione dei giocatori dell’Inter con una rivoluzione in atto che può essere annunciata già.

Cessioni Inter, pronta una rivoluzione

Le mosse dell’Inter sembrano già decise perché il club punta a sacrificare diversi giocatori per provare a fare delle scelte diverse in vista del prossimo anno, occhio a quello che può accadere considerando che in molti possono essere messi da parte.

Sono diversi i giocatori all’Inter con le valigie pronte perché possono essere ceduti anche in 10 per permettere al club di fare cassa e portarsi ad una cifra di circa 100 milioni di euro, un tesoretto che può cambiare tutto in vista del futuro.

In questo momento vivono una situazione di bilico diversi giocatori come Calhanoglu, Sommer, Asllani, Bisseck, Frattesi, Thuram, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e De Vrij.

La clamorosa fase 2 del mercato dell’Inter può essere partita con circa 10 giocatori che possono essere fatti fuori: il club punta a 100 milioni da incassare e La grande rivoluzione pensata per il 2026 potrebbe iniziare già questa estate.