Non solo Calhanoglu, il Galatasaray prende due giocatori dell’Inter

Svolta di calciomercato per l’Inter che è pronta a cambiare tanto in vista della prossima stagione e per il futuro, sono diversi i giocatori pronti a lasciare Milano.

Il club nerazzurro arriva da una stagione deludente che si è messo ormai alle spalle e c’è voglia di dare una sterzata decisiva al progetto in vista dei prossimi anni. La batosta di quest’anno si è conclusa con un’altra disfatta, quella del Mondiale per Club, ma scottano i passi falsi in finale di Champions, nelle ultime partita di campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Un anno che costringe l’Inter a cambiare e anche a vendere giocatori.

Continuare in questo modo può essere controproducente perché già in molti hanno manifestato la voglia di andare via e attenzione a quello che può ora accadere da un momento all’altro con diversi giocatori dell’Inter che puntano alla cessione.

Lo stesso club milanese sa che una piccola rivoluzione può aiutare e per questo motivo che ora pensa di dare un cambiamento al progetto in vista dei prossimi anni. Sono diversi i giocatori che possono lasciare l’Inter e anche l’Italia in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter: via due giocatori, c’è il Galatasaray

Ci sono importanti notizie che riguardano le prossime mosse di mercato dell’Inter che è pronta a chiudere degli affari in vista della prossima stagione, ma occhio anche alle cessione dell’Inter con due giocatori pronti per il Galatasaray.

Oramai dai un paio di giorni è divenuto noto il forte interesse da parte del Galatasaray che vuole acquistare dall’Inter Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Ci sono aggiornamenti su quella che sarebbe la mossa da parte del club turco che è alla ricerca di un sostituto del partente Fernando Muslera e ha pensato al portiere nerazzurro.

Per convincere Sommer il Galatasaray ha offerto un triennale e ormai ci siamo per quello che sembra essere il sì del giocatore, con il portiere pronto a dare aperture ad un addio ma da parte dell’Inter ancora non c’è volontà di vendere entrambi se non per la giusta offerta.