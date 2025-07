Sorpresa in panchina: sta tornando Joachim Low, c’è l’annuncio dell’ex ct

L’allenatore, fermo dopo l’addio dalla Nazionale tedesca, è pronto a tornare di nuovo in panchina. Ecco l’annuncio di Joachim Low, che è pronto a firmare un nuovo contratto.

Importanti novità sul destino del tecnico che sta valutando, attentamente, la proposta della società che ha deciso di chiamarlo in panchina per la prossima stagione.

Ad annunciarlo è lo stesso allenatore nel corso di un’intervista, nel quale ha confermato la trattativa. Ecco tutti i dettagli riguardo la sua prossima squadra, con la conferma che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Joachim Low, ex ct della Nazionale tedesca. Fermo dopo l’esperienza con la Germania, adesso l’allenatore apre al possibile ritorno in panchina che potrà avvenire molto presto.

Dopo una lunga assenza, sul palcoscenico internazionale, il tecnico sta ragionando riguardo la proposta del club che è pronto a scommettere su di lui.

Stanno prendendo Low in panchina: a breve l’annuncio

L’ultima esperienza risale agli Europei 2020, che si disputarono con un anno di ritardo a causa del Covid e che videro l’Italia trionfare sul campo di Wembley contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

L’eliminazione della Germania costò cara a Low che però aveva già deciso di lasciare la Nazionale tedesca, dopo aver vinto una Coppa del Mondo.

Il 65enne, adesso, ha voglia di rimettersi in discussione e vivere una nuova esperienza in un club. Infatti, già prima dell’esperienza in Nazionale aveva guidato altre squadre come il Fenerbahçe, l’FK Austria Vienna e lo Stoccarda.

Adesso è arrivato il momento per Low di ritornare in panchina: ecco l’annuncio dell’ex ct della Germania che ha confessato tutto riguardo il suo futuro.

Low nuovo allenatore: dove può andare

Nel corso di un evento all’Europa-Park di Rust, nei pressi di Friburgo, Low ha confermato di aver ricevuto delle proposte per poter tornare ad allenare.

“Mi hanno chiamato, sono disposto a ragionare. E’ successo nelle ultime settimane, sono interessato. Ci sto pensando e capire di più riguardo il progetto. Voglio conoscere bene la squadra. Il prossimo passo sarà quello di incontrare i dirigenti per capire il loro punto di vista”.

Dopo aver lasciato la guida tecnica della Germania, Low ha deciso di fermarsi. Non ha mai preso in considerazioni altre offerte, nonostante le tante telefonate ricevute. Adesso, però, a distanza di anni, è pronto a fare un passo indietro e tornare in panchina.