Colpo Retegui, c’è l’ok di Gattuso: chi lo prende in Serie A

Mateo Retegui è il colpo tra i top club di Serie A e sarebbe arrivato anche l’ok da parte di Rino Gattuso.

Il Commissario Tecnico della Nazionale avrà un peso importante nelle decisioni che saranno prese dai suoi calciatori dell’Italia, in vista del Mondiale 2026 e per quello che è il percorso che dovrà portare alla qualificazione nella stessa competizione, che non è scontata considerando i trascorsi storici recenti.

Il colpo Mateo Retegui è quello che sognano i top club italiani. Ce ne sono un paio che vogliono l’italo-argentino al centro dell’attacco. Dopo l’addio di Gian Piero Gasperini, le cose alla Dea sembrano poter cambiare con il progetto per Ivan Juric che sembra non vedere la certezza di diverse permanenze tra i top player della rosa. E Mateo Retegui, a cifre comunque che non saranno calate da parte della società degli orobici nelle proprie richieste, pure partirebbe.

Calciomercato Serie A: il futuro di Retegui passa da Gattuso

A riportare la notizia sull’addio dall’Atalanta per Mateo Retegui è Tuttosport, che ha svelato la possibilità di vedere dopo un solo anno all’Atalanta, di vedere il grande salto in un top club che lotterà per lo Scudetto.

Si tratta di una possibilità che, per certi versi, dipenderà da Gennaro Gattuso. Il nuovo Commissario Tecnico dell’Italia potrebbe fare da “consigliere” sulla destinazione che riguarderà sia Retegui che Kean. Dal quotidiano stesso viene definito “in ansia” il tecnico che, per vedere un percorso importante nella stagione che sarà da parte dei suoi due centravanti che saranno il punto fermo della sua Nazionale, vorrà vederli ad alti livelli.

Entrambi sono stati contattati dai club dell’Arabia Saudita e teme, lo stesso CT azzurro, di vederli convinti di incassare una cifra importante per il proprio ingaggio, barattando quella che potrebbe essere però una stagione ad alti livelli prima del Mondiale 2026. Retegui piace in Arabia Saudita, ma la sua destinazione potrebbe essere in Italia in un posto che Gattuso conosce benissimo.

Dove giocherà Retegui? L’ipotesi concreta in Serie A

Gattuso può suggerire a Mateo Retegui di trasferirsi al Milan, se vorrà dire addio all’Atalanta. Discorso analogo per Kean, in caso di separazione dalla Fiorentina nel nuovo progetto con Stefano Pioli.

Ciò che è certo è che Gattuso vorrà vedere entrambi giocare ancora ad alti livelli, non salutando i propri club per la destinazione in Arabia Saudita. Retegui può risultare un’idea sia del Milan che del Napoli, con la seconda opzione che arriverebbe per Retegui in ottica presente e futuro. Alternandosi con Lukaku o giocando assieme, l’italo-argentino potrebbe rappresentare il nove perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte.