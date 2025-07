Milan: scambio con Gimenez, arriva l’annuncio del padre

Si intensificano le voci relative all’addio dal Milan di Gimenez, pronto a lasciare i rossoneri grazie ad uno scambio. Ecco l’annuncio del padre riguardo il futuro del figlio.

Arrivato in rossonero lo scorso gennaio, nel corso della campagna trasferimenti invernale, l’attaccante rischia di finire ai margini a causa dell’arrivo di Massimiliano Allegri che non lo considera imprescindibile nel nuovo corso che sta portando avanti all’interno del club.

L’allenatore, infatti, ha già fatto delle richieste alla società che è a lavoro per prendere un nuovo attaccante con caratteristiche differenti rispetto al messicano, che è stato messo in vendita.

Si può chiudere uno scambio, con il Milan pronto a piazzare Santi Gimenez in un nuovo club di Serie A. Ecco le parole del padre riguardo il destino del figlio.

Nei giorni scorsi è uscita fuori una nuova notizia di mercato che riguarda proprio il Milan, in trattativa con la Roma per un altro scambio.

Dopo aver definito l’arrivo di Abraham lo scorso anno, in cambio di Saelemaekers, questa volta sull’asse Milano Roma può andare in scena una nuova trattativa che riguarda proprio Gimenez che è una contropartita gradita alla squadra di Gasperini.

Aggiornamenti sul futuro di Gimenez, ecco tutti i dettagli

Emergono delle novità sul futuro del giocatore rossonero che non è entrato nelle grazie di Allegri, che non lo considera in vista della prossima stagione.

Ecco perché Tare ha iniziato a pensare ad un nuovo scambio con la Roma pronta a prendere Gimenez e cedere al Milan Dovbyk.

Un’idea nata negli ultimi giorni che, però, non ha trovato ancora il gradimento da parte dei diretti interessati.

A conferma di ciò sono arrivate, nella giornata di oggi, le dichiarazioni da parte del padre di Gimenez che ha parlato del futuro del figlio al Milan.

Gimenez via dal Milan? Cosa ha detto il padre del messicano

Santiago Gimenez via dal Milan con uno scambio? Ecco le ultimissime sul futuro dell’attaccante con le parole del padre Christian che è intervenuto ai microfoni di Esto.

“Ibrahimovic ha insistito tanto per l’arrivo di Santi al Milan. Siamo molto gradi a lui per questo affare ed è per questo che dico che adesso bisogna ripagare la fiducia riposta da Ibr. Anche mio figlio è d’accordo. Mi auguro che le cose possano andare bene la prossima stagione e che Santi possa proseguire la sua carriera in rossonero anche per il futuro”.

“Il Milan è un club competitivo, lui deve ancora abituarsi a questi ritimi e al calcio italiano. Deve recuperare bene la forma ed essere pronto per mettersi di nuovo in gioco”.