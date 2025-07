Il figlio di Shakira sbarca in Serie A: firmerà con l’inter

Il (presunto) figlio di Shakira, ex moglie di Pique e popstar internazionale, potrebbe sbarcare in Serie A in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giovane talento colombiano potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter, alla ricerca di un profilo del genere per andare a rinforzare e completare la rosa di Christian Chivu in vista di questa stagione che sta per cominciare. Ovviamente ci sono tante cose da verificare e confermare, ma la sensazione è che la strada intrapresa abbia come meta finale proprio la Milano nerazzurra.

L’Inter porta in Serie A il figlio di Shakira

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che dopo Luis Henrique, Bonny e Sucic potrebbe regalare a Christian Chivu un terzo rinforzo piuttosto particolare. Stiamo infatti parlando del figlio della nota popstar colombiana Shakira, anche se questa indiscrezione sarebbe tutta da confermare.

Eppure le voci si starebbero facendo sempre più insistenti, anche perché i tempi tra relazione e gravidanza combacerebbero. L’importante non è però questo, ma il fatto che l’Inter abbia messo gli occhi su questo calciatore che potrebbe avere l’arduo compito di sostituire non uno qualunque, ma Hakan Calhanoglu. Nonostante l’ottimismo che filtra dalle parti di viale Liberazione, parlare di affare fatto è prematuro, ma la sensazione è che più passano i giorni e più il giocatore si avvicina a vestire la gloriosa maglia nerazzurra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Rompipallone, complici anche i primi contatti tra il Galatasaray e il turco, l’Inter potrebbe affondare una volta e per tutte il colpo su Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras che potrebbe essere il frutto della storia di Shakira con Osvaldo Rios, modello, cantante e attore portoricano.

Affare fatto: arriva per 16MLN

Per sostituire Hakan Calhanoglu l’Inter ha messo seriamente gli occhi su Richard Rios, presunto figlio di Shakira e dello showman portoricano Osvaldo Rios. Nessuno ha però mai confermato quest’informazione, a differenza di quella che parla di un interesse concreto dei nerazzurri per il centrocampista del Palmeiras.

Fino a quando non uscirà Calhanoglu, però, l’arrivo a Milano del colombiano è bloccato, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno le cose potrebbero risolversi, complice anche un accordo oramai imminente tra le due società per il cartellino del classe 2000. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il valore del cartellino di Rios dovrebbe aggirarsi attorno ai 16 milioni di euro, ma il Palmeiras potrebbe spingersi anche oltre i 20, cifra che l’Inter sarebbe disposto a coprire per blindare la propria mediana non solo per il presente ma anche per il futuro.