Juventus, grave infortunio: tifosi con il fiato sospeso, c’entra Yildiz

La Juventus è nei guai, c’entra il gioiellino Yildiz. Arriva la conferma con la notizia relativa al grave infortunio del giocatore, che rischia di stare ai box per parecchio tempo.

Per Comolli aumentano i problemi e adesso oltre all’acquisto di Sancho c’è da decidere anche riguardo il riscatto di Conceicao dal Porto.

I prossimi giorni saranno decisivi per il dirigente francese che ha ricevuto la comunicazione riguardo l’infortunio del big. Una notizia che mette spalle al muro il club bianconero che dovrà fare delle scelte per il futuro.

Decisiva, inoltre, sarà anche la volontà di Elkann che aveva intenzione di costruire la nuova Juventus proprio attorno a Yildiz: cosa farà adesso la società?

La notizia delle scorse ore rischia di frenare l’entusiasmo della Juventus con i tifosi felici dopo l’arrivo di David, che è andato a rinforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Il canadese rischia di non bastare dopo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Servirà un altro grande investimento da parte della società che dovrà decidere cosa fare riguardo Yildiz, che può essere il prossimo protagonista di questa sessione estiva 2025.

Yildiz Juventus: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

Quello che è accaduto può mutare le scelte della società che prossimamente dovrà prendere delle decisioni importanti riguardo il futuro di Kenan Yildiz.

L’infortunio rischia di cambiare le sorti del giocatore che può chiudere in anticipo la sua esperienza alla Juventus.

Ecco cosa sta succedendo con i tifosi che sono con il fiato sospeso visto che, non è la prima volta, che la società bussa alla porta della Vecchia Signora.

Il Mondiale per Club crea un nuovo problema per la società. Trasversalmente anche la Juventus è colpita dall’infortunio di Musiala, che è uscito in lacrime nel corso della sfida valida per i quarti di finale della competizione Fifa.

Bayern Monaco su Yildiz? Può sostituire Musiala

L’attaccante ha conquistato la scena nel corso del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il turco è stato uno dei più positivi della Juventus con nei numeri importanti che hanno confermato le sue qualità

Con il contratto in scadenza a giugno 2030, la Juventus ha praticamente blindato Yildiz ma nel calcio nulla è certo. Nonostante la volontà del ragazzo di proseguire la sua esperienza sotto la Mole, nel calciomercato tutto può succedere.

E la notizia dell’infortunio grave capitato a Musiala, ha acceso la fantasia dei tifosi riguardo la possibilità di vedere la prossima stagione con la maglia del Bayern Monaco Yildiz. L’ipotesi non è del tutto campata in aria, anche perché di sicuro i tedeschi cercheranno un nuovo giocatore nel reparto offensivo di Kompany.

Ma ad oggi è davvero impossibile pensare ad una Juventus senza Yildiz che, come voluto anche da Elkann, sarà il fulcro da cui ripartire.