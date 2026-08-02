Dovbyk al Bologna: ‘Grazie a Tedesco, darò il massimo’. L’attaccante svela l’ambizioso progetto rossoblu

Il nome che accende l’estate è uno di quelli che fanno rumore: un bomber che sceglie una piazza in crescita, una città che sa riconoscere il talento e pretende coraggio. È il tipo di storia che ti fa alzare lo sguardo dalla routine e chiederti: e se fosse davvero l’inizio di qualcosa?

Un arrivo che parla di ambizione

Aria di cose serie. L’approdo di Dovbyk al Bologna è il segnale che la società non ha paura di alzare l’asticella. Parliamo di un attaccante ucraino che ha chiuso l’ultima stagione in Spagna con numeri da capocannoniere. Ha segnato tanto. Ha tenuto alta la squadra. Ha deciso partite pesanti. Non ci sono comunicati ufficiali sulle cifre del trasferimento al momento della stesura, né dettagli blindati sul contratto. Ma il messaggio sportivo è chiaro: il progetto rossoblù vuole continuità in Serie A e sostanza in Europa.

Il profilo è definito. Fisico da 1,89, area di rigore come casa, attacco del primo palo, tempi di smarcamento dentro la linea. Non è solo potenza. Sa giocare di sponda, apre corridoi, usa bene il corpo. Lo testimoniano i gol su azione, i rigori calciati con freddezza, le giocate sporche che fanno respirare la squadra. Sono dettagli che, nel nostro campionato, pesano. E pesano soprattutto quando la partita si incastra e serve una soluzione semplice: una palla larga, un cross teso, un colpo secco.

Metà dell’idea, però, è nel contesto. Il Bologna viene da una stagione di alto profilo, chiusa nelle prime posizioni e proiettata verso la Champions League. La città è tornata a crederci. Lo stadio spinge. La rosa ha giovani in crescita e uomini guida affidabili. Questo mix fa la differenza quando si inserisce una punta che vive di connessioni e rifornimenti.

La chiave tecnica e il “grazie” a Tedesco

Qui arriva il punto. “Grazie a Tedesco, darò il massimo”. La frase gira veloce, ripetuta nelle interviste di presentazione e negli ambienti vicini al club. Il riferimento è al lavoro sul campo: intensità, idee chiare, automatismi nel pressing e nelle uscite palla a terra. Contano i dettagli. Conta la ripetizione di certi movimenti: esterno che fissa il terzino, mezzala che taglia dentro, punta che attacca il secondo spazio. È qui che Dovbyk può fare la differenza. Attirare il centrale, liberare l’inserimento, o finalizzare di prima. Se cerchi il dato, la sua media tiri e la percentuale realizzativa nelle ultime due stagioni restano stabilmente alte, con un contributo anche in assist. Sono indicatori affidabili per prevederne l’impatto.

C’è trasparenza anche su ciò che non è pubblico. Le cifre dell’operazione non sono state rese note in via ufficiale. Non c’è conferma su eventuali bonus legati a gol o qualificazioni. È normale in una fase di mercato: l’informazione viaggia, ma alcune parti restano coperte. La sostanza sportiva, però, è verificabile. L’attacco del Bologna guadagna presenza in area. Le palle inattive diventano un’arma. Il gioco spalle alla porta aiuta i compagni che tagliano.

E poi c’è la città. Immagina via Indipendenza in una sera d’autunno. Gente che esce dai bar, sciarpe rossoblù annodate sul cappotto, voci che si alzano in coro dopo un gol al 78’. Non è retorica. È la misura di un legame che si rinnova ogni volta che una palla entra. La domanda, allora, è semplice e fa bene al calcio: quanto può crescere ancora questo progetto se ognuno, davvero, dà il massimo? La risposta non sta in una conferenza stampa, ma nel suono secco di un tiro che bacia il palo e cambia la serata di una città intera.