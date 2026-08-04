Una crepa si allarga nel palazzo del calcio: leader di tre continenti parlano tra loro, contano gli alleati, misurano i rischi. L’aria sa di scosse lunghe, di partite che potrebbero giocarsi lontano dai soliti tavoli. E tutto questo ha un nome che corre sussurrato: cambiamento.

Verso la Rivoluzione nel Calcio: Uefa, Concacaf e Afc Unite Contro Infantino per Paralizzare la Fifa

C’è fermento. Il mondo del pallone corre più veloce del suo respiro. Il nuovo calendario spreme le stagioni. La Fifa spinge su progetti globali. I club chiedono spazio e soldi. I giocatori chiedono riposo e ascolto. Qui si è incastrata la frizione con Gianni Infantino, un presidente che non rallenta. Nel 2025 debutterà la nuova Club World Cup a 32 squadre, in estate, in territorio americano. È un passo gigantesco. E fa rumore.

Dati ufficiali parlano chiaro: la federazione mondiale punta a ricavi oltre 11 miliardi di dollari nel ciclo 2023-26. In Europa, la Champions muove oltre 3 miliardi a stagione. La coperta è corta. Ogni finestra in più toglie aria a campionati nazionali e coppe. Le associazioni di calciatori e le leghe hanno già alzato la voce nel 2024, anche in sede legale, contro un carico che supera spesso le 60 partite l’anno per i top player. La salute è un tema. Anche la qualità del gioco lo è.

Eppure il cuore della storia non è solo il calendario. È il potere. Chi decide cosa conta? Chi incassa cosa? I presidenti di tre confederazioni, Uefa, Concacaf e Afc, si parlano. Cercano una posizione comune. I contatti esistono. Le ipotesi girano. Ma qui serve prudenza: non c’è una decisione ufficiale, non c’è un annuncio. C’è un fronte che studia le mosse.

Perché ora, e perché insieme

Il nodo è la governance. La Uefa ha il prodotto più forte del club football. La Concacaf cavalca un boom nordamericano tra Mondiale 2026, Copa América ospitata e stadi pieni. L’Afc cresce tra mercati televisivi vasti e nuovi investimenti. Ognuna ha interessi diversi, ma tutte vedono un rischio: la centralità della Fifa che assorbe finestre, sponsor e narrativa. In un anno medio, un grande club europeo incastra campionato, coppe continentali, nazionali e tournée. Aggiungere un torneo globale estivo non è un dettaglio: è uno spostamento di tetto.

Qui arriva l’idea che fa tremare i muri: creare tornei paralleli intercontinentali organizzati dalle confederazioni. Non per “fare la guerra” in eterno, ma per alzare il prezzo politico ad Infantino. Un esempio? Formati stile “Supercoppa interconfederale”, minitornei a inviti tra campioni regionali, finestre a rotazione che sostituiscano amichevoli di scarso appeal. Niente fantascienza: Uefa e Sudamerica hanno già testato la Finalissima tra campioni continentali. L’infrastruttura tecnica esiste. Le TV direbbero sì domani.

Cosa cambierebbe per tifosi e club

Se queste competizioni nascessero, l’effetto sarebbe doppio. Da un lato, più partite “che contano” con brand riconoscibili e incroci rari. Dall’altro, una possibile paralisi delle proprietà Fifa: meno spazio, meno controllo, trattative più dure sulla distribuzione dei ricavi. I club vedrebbero nuove strade per negoziare premi e calendari. I tifosi avrebbero show di alto livello, ma il rischio di sovraccarico resterebbe. Senza una regia comune, si finisce per togliere coperta ai giocatori, non allo stress.

Non tutto, però, è verificabile oggi. Non esistono format depositati. Non ci sono date. Ci sono tavoli informali, bozze, sondaggi tra broadcaster. La partita si gioca anche a microfoni spenti. L’obiettivo vero sembra un compromesso: più voce alle confederazioni, un calendario internazionale rimesso in equilibrio, un freno alla spinta “one size fits all”.

Ho in mente una scena semplice: estate, stadio pieno, due culture calcistiche che si guardano negli occhi. Il calcio sa ancora sorprendere quando non eccede. La domanda è questa: saremo capaci di ridare misura al gioco prima che siano i giocatori a spegnere la luce? Intanto, il pallone rotola sul filo, e l’odore di rivoluzione non se ne va.