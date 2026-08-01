Correia a Venezia: Ruolo, Valutazione Fantacalcio e Statistiche del Nuovo Arrivo dalla Valencia

Arriva sull’acqua come un corridore di fascia: il vento della laguna gli scompiglia la maglia, ma la direzione è chiara. Correia porta al Venezia chilometri, ordine e una voglia di misurarsi con la Serie A che si sente già dal primo allenamento.

La scena è semplice: uno che corre, testa alta, piede leggero, poche parole. Il classe ’99 arriva in Italia dopo anni di uscite a tutta banda col Valencia. Chi l’ha seguito in Liga conosce il copione: spinta, diagonali pulite, gestione del rischio bassa. A Venezia questo profilo fa comodo: serve qualcuno che apra il campo, ma che sappia anche chiudere la porta quando il ritmo si alza.

Non è l’esterno che infiamma i social con numeri da trequartista. È un terzino destro metodico, affidabile, con una prima accelerazione che spacca le marcature leggere. La palla la tocca il giusto, preferisce l’appoggio semplice, guadagna metri e poi sceglie: cross teso sul primo palo o scarico al mediano. È quella normalità utile che, in Serie A, fa punteggio.

Ruolo e inserimento nel Venezia

Nel contesto del Venezia, Correia può giocare da terzino in una linea a quattro o da esterno a tutta fascia in un 3-5-2. A destra dà il meglio: piede naturale, corsa verticale, buon tempismo nelle coperture. In fase difensiva legge la profondità con disciplina; in attacco non forza la giocata, ma accompagna. Questo significa ampiezza costante e pochi palloni persi in zone calde. Con un’ala che taglia dentro, può diventare il binario pulito per arrivare sul fondo. Con una punta che attacca il primo palo, i suoi traversoni tesi hanno un senso immediato.

Qui sta il punto centrale per chi guarda al fantacalcio: l’utilità silenziosa paga se la squadra regge dietro e se l’esterno non si limita alla presenza.

Valutazione Fantacalcio e numeri chiave

Valutazione fantacalcio

– Leghe Classic: profilo da 6°/7° slot in difesa. Prezzo consigliato contenuto (1-3% del budget), con upside legato agli assist. Buona scelta low cost in leghe numerose; complemento in quelle a 8.

– Mantra: valore se schierabile come Dd (ed eventualmente esterno, se accreditato nelle liste ufficiali). Utile per ruotazioni contro avversari che concedono le corsie.

– Aspettative bonus: pochi gol (storicamente rarissimi) e potenziale di qualche assist su attacco del primo palo o palla arretrata. Malus limitati se la fase difensiva del Venezia resta ordinata.

– Asta: non forzare rilanci. Strategia “paziente”: prenderlo quando gli altri cercano nomi più rumorosi.

Statistiche principali con il Valencia (dati aggiornati alla stagione 2023-24; ultime cifre ufficiali disponibili senza variazioni sostanziali)

– Presenze complessive: oltre 150 presenze con il Valencia tra Liga e coppe nazionali.

– Liga: più di 120 apparizioni, minutaggio stabile da titolare nelle ultime stagioni.

– Reti: nessun gol in campionato; contributo realizzativo minimo.

– Assist: poche unità complessive, distribuite su più annate.

– Disciplina: media gialli contenuta per un terzino di spinta; rossi rari.

– Note fisiche: non risultano stop prolungati recenti; eventuali indisponibilità last minute vanno sempre verificate a ridosso della gara. Se emergono dati nuovi in Italia, l’indicazione va aggiornata.

Cosa cambia al Venezia? Il campo di Serie A è più tattico, gli uno contro uno sono selettivi, ma le sue qualità sono trasferibili: corsa, ordine, tempi di appoggio. Con compagni che occupano bene l’area, la sua produzione può salire quel tanto che basta a farlo diventare un “plus silenzioso”.

È il tipo di giocatore che non fa rumore, eppure lascia tracce: una sovrapposizione al momento giusto, un recupero sulla linea laterale, un cross che piega il corpo del difensore. In una città che vive di riflessi, non è male avere a destra uno specchio fedele: corri, guarda, scegli. La laguna farà il resto?