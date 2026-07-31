Unanimità UEFA: Boicottiamo Tutte le Competizioni FIFA in Risposta al Piano Infantino

Una stanza piena di mappe e calendari, telefoni che squillano, dirigenti che parlano a bassa voce. Nel mezzo, un bivio: salvare il gioco come lo conosciamo o cedere a un ritmo che divora tutto. È qui che il calcio europeo dice “basta”.

Nelle chiacchiere da bar il dilemma è semplice: quante partite può reggere un calciatore? Non servono slide per capirlo. I più forti arrivano a oltre 60 gare in una stagione. Voli, fusi orari, ritiri. E la sensazione che qualcuno stia tirando troppo la corda. Questa volta quel “qualcuno” ha un nome e un progetto: il piano Infantino. In molti, tra addetti ai lavori e tifosi, lo leggono come un’accelerata senza freni. Più tornei. Più date. Più ricavi. Ma anche più usura.

Cosa cambia con il piano Infantino

Mettiamolo in chiaro. La FIFA ha spinto per un nuovo Club World Cup 2025 a 32 squadre, in estate. Il Mondiale 2026 sale a 48 nazionali, con 104 partite complessive. La stagione non si allunga, ma si infittisce. Nel frattempo, la UEFA ha già ritoccato la Champions con il “modello svizzero”: dal 2024-25 ogni club gioca 8 gare nella fase principale. Il calendario è un cassetto già pieno. Infilarci altra roba vuol dire non riuscire a chiuderlo.

Gli effetti sono concreti. Più impegni per i giocatori, meno riposo, maggior rischio di infortuni. Lo dicono i numeri del minutaggio e lo testimoniano i crac muscolari a stagione in corso. I tecnici parlano di “protezione del talento”. Le federazioni europee di “sostenibilità”. L’umore dei tifosi? Diviso. C’è chi ama il grande evento permanente. C’è chi sente di perdere il respiro epico dell’attesa.

Ed è qui che arriva il punto. Le federazioni dell’area UEFA hanno scelto una linea dura: “boicottaggio” delle competizioni FIFA. Secondo quanto filtra dalle riunioni, la posizione è stata descritta come unanime. Precisiamo però ciò che oggi non è verificabile: i dettagli operativi non sono pubblici, e alcune federazioni non hanno diffuso note integrali. Mancano perimetro giuridico, tempistiche e l’elenco ufficiale delle manifestazioni interessate. Finché i comunicati completi non arriveranno, questi elementi restano in attesa di conferma.

Scenari immediati e posta in gioco

Se questa scelta verrà formalizzata, cambierà l’asse del potere nel calcio. L’Europa pesa. I club europei dominano le coppe. I campioni più seguiti giocano qui. Un boicottaggio metterebbe in discussione la nuova Club World Cup 2025 e ridisegnerebbe gli equilibri del Mondiale. Potrebbero aprirsi contenziosi legali, dal TAS ai tribunali ordinari, e rinegoziazioni sui diritti tv. Le scadenze del calendario, già tese, andrebbero ripensate da zero.

Ma non è solo una lotta tra palazzi. Immaginate un ragazzino che colleziona figurine e sogna una finale d’estate. A lui interessa vedere i migliori, freschi e liberi di esprimersi. Se il sistema li spreme, il gioco perde poesia. E se invece li protegge, rischia di chiudersi al mondo. La linea europea promette tutela e misura. La spinta globale della FIFA punta a portare il calcio ovunque, sempre. Due visioni, entrambe forti. Il compromesso non è impossibile, ma oggi sembra lontano.

Intanto i dati non scappano: più squadre ai Mondiali significano più partite. Più partite in estate tolgono spazio al recupero. È aritmetica, non ideologia. FIFPRO e molti staff medici lo ripetono da anni. Il punto è chi decide il bilanciamento: chi gioca, chi paga, chi guarda.

Forse il nodo sta lì, in quella parola che usiamo poco quando parliamo di sport: limite. Il calcio è nato nel cortile e vive nello stadio, ma ha bisogno di pause per restare umano. Questa scelta europea, se davvero sarà confermata, prova a ristabilire un confine. Funzionerà? O scopriremo che il gioco, come il mare, non riconosce barriere? Magari la risposta arriverà la prossima volta che, davanti a un pallone, sentiremo di nuovo il tempo fermarsi.