Mastantuono alla Fiorentina: Mille Ostacoli ma l’Ipotesi Rimane. Paratici e il Real Madrid in Concorrenza per il Gioiello Argentino

Firenze sogna un talento nuovo e intraducibile. Dall’altra parte d’Europa, però, un club che non molla mai i suoi diamanti. In mezzo, trattative, attese, e un’idea che resiste: Franco Mastantuono in viola, tra coraggio e realtà.

L’ipotesi fa discutere: Mastantuono alla Fiorentina. Non è una fantasia da fine estate, ma una pista con molti “se” e quasi nessun “subito”. L’argentino, classe 2007, trequartista mancino con strappi e tiro pulito, è uno di quei profili che accendono le curve e dividono i direttori sportivi. La domanda è semplice: si può fare? La risposta, per ora, è doppia. Difficile, ma non impossibile.

Il contesto pesa. Parliamo di un ragazzo che ha esordito nel River Plate a 16 anni e che, ancora minorenne, ha firmato tra i gol più precoci della storia recente del club. Dati verificabili, numeri che raccontano talento e personalità. Su di lui c’è da tempo l’attenzione di mezza Europa. E c’è il Real Madrid, che negli ultimi anni ha investito sui gioielli argentini e brasiliani con metodo, pazienza, e contratti lunghi.

Qui arriva il primo nodo. Se il Real Madrid decidesse di cederlo in prestito per farlo giocare subito, bisognerebbe comunque superare una concorrenza feroce. Non solo in Italia. Parliamo di club con vetrine europee, budget larghi e “corsie preferenziali” aperte da anni con l’entourage. Se invece fosse in ballo un trasferimento definitivo, entrerebbe in scena la clausola e il relativo ecosistema di commissioni: non esistono cifre ufficiali accessibili, ma gli indizi parlano di valutazioni alte, in linea con il mercato dei top prospect under 20. Dove non ci sono dati certi, meglio dirlo: i numeri veri oggi non circolano.

Perché la Viola ci prova

La Fiorentina cerca da tempo un profilo che alzi lo strappo tra le linee. Un giocatore che riceve tra centrocampo e area e cambia il ritmo con una giocata. In Serie A, un talento come Mastantuono può trovare minuti, responsabilità e una cornice tecnica che lo protegge. Qui entra nel quadro anche il nome di Paratici: la sua esperienza nello scouting internazionale è nota e il suo “radar” sui mercati sudamericani ha pesato in passato. Il suo eventuale coinvolgimento operativo in area viola, però, non ha contorni pubblici definitivi: si parla di consulenze, di idee condivise, non di ruoli proclamati. Il metodo, quello sì, si intravede.

Gli ostacoli veri: mercato e tempistiche

Tre barriere sono chiare. Primo: la fila. Chi vuole Mastantuono oggi non è solo; alcuni club possono offrire palcoscenici europei immediati. Secondo: i tempi. Il calciomercato vive di finestre strette e incastri. Un via libera da Madrid potrebbe arrivare tardi, quando gli slot extracomunitari e i posti in lista saranno già saturi. Terzo: la scelta tecnica. L’argentino nasce tra le linee ma può allargarsi a destra per rientrare sul mancino. In viola dovrebbe trovare un sistema che lo liberi senza schiacciarlo in compiti difensivi: dettaglio non secondario per un diciannovenne.

Una via intermedia esiste: il prestito con paracaduti, magari biennale, modello già visto con il Real su piazze affidabili (basti pensare ai casi riusciti di giovani mandati a farsi le ossa e rientrati migliori). A Firenze Mastantuono troverebbe un contesto caldo ma esigente, una città che riconosce il talento e lo protegge quando vede impegno. Può bastare per vincere la corsa? Forse no. Può bastare per restare nella corsa? Sì.

In fondo il punto è questo: certe trattative non si annunciano, si coltivano. La Fiorentina ha il fascino delle storie che crescono piano, il Real Madrid la forza delle storie che non finiscono mai. Nel mezzo c’è un ragazzo che gioca con la testa alta. La domanda, ora, è tutta sua: preferirà il rumore grande o una luce che si accende un po’ alla volta?