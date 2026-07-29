Controversia sul Web: Tifosi del Napoli Criticano la Forma Fisica di Politano in Ritiro, Tra Accuse e Difese

Un ritiro di montagna, aria fresca e pallone che scivola tra i piedi: a Dimaro il calcio d’estate sembra innocuo, finché un frame non diventa giudizio. E così nasce la discussione su Matteo Politano, tra chi vede chili di troppo e chi vede soltanto il peso di luglio.

A scaldare la settimana sono stati i post dei tifosi del Napoli. Alcuni hanno criticato la presunta forma fisica di Matteo Politano durante il ritiro di Dimaro. Foto, zoom, commenti pepati. Il classico processo social: rapido, tagliente, impietoso.

C’è chi parla di “pancetta”, chi di “stacco perso”, chi teme che l’esterno ex Inter abbia smarrito brillantezza. In parallelo, molti lo difendono: ricordano la sua utilità tattica, i rientri difensivi, la qualità sul mancino. E aggiungono un punto semplice: è preparazione estiva.

Qui sta il cuore caldo della storia, che affiora piano: giudicare luglio come se fosse maggio è una trappola. Le immagini non raccontano il contesto. Un’angolazione sbagliata, una maglia aderente dopo le corse, un’ombra di pomeriggio: la percezione cambia, la condizione atletica no.

Cosa succede davvero in ritiro

Gli staff non lavorano “a occhio”. Misurano. Si usano plicometria e bioimpedenziometria per la composizione corporea, GPS per i carichi di lavoro, test come lo Yo‑Yo o soglie lattate per capire dove spingere. Non ci sono dati ufficiali pubblici su Politano a Dimaro, e questo va detto chiaramente. Ma il percorso è noto: si costruisce base aerobica, si inserisce forza, si affina velocità e cambi di ritmo.

A luglio le gambe possono sembrare pesanti. È voluto. Si carica per sgonfiare dopo. Un esterno che corre 10–11 km a gara ha bisogno di progressioni, non di picchi precoci. Un video di 10 secondi non intercetta questa curva. Un referto interno, sì.

Accuse, difese e la zona grigia

Le critiche non nascono nel vuoto. Politano è un profilo che divide: dribbling secco, rientro sul sinistro, ma anche periodi alterni. In certe notti ha deciso partite con cross e gol; in altre è sembrato spento. Chi oggi lo attacca teme la replica di quelle fasi opache. Chi lo difende guarda all’affidabilità: minuti, sacrificio, letture tattiche.

A Dimaro, tra un autografo e un torello, si è vista anche la parte umana. Bambini in fila per una foto, applausi dopo un allungo ben riuscito, compagni che scherzano durante lo stretching. Non è un alibi: è il contesto in cui si costruisce una stagione. E in cui uno scatto con la maglia sudata può raccontare una storia diversa da quella vera.

C’è poi un dettaglio tecnico. Un giocatore può sembrare più “pieno” sopra e in realtà essere dentro i range ideali. Oppure può essere tirato esteticamente ma corto di fiato. Gli staff lo sanno, infatti modulano i carichi per arrivare ai primi impegni ufficiali con gambe vive e testa lucida. Il pubblico vede l’oggi, il preparatore allena il domani.

Vale anche la memoria recente: nel finale delle stagioni, Politano ha spesso garantito corsa e continuità, con picchi in partite di livello. Non serve santificarlo, basta ricordare che la valutazione seria passa da minuti giocati, occasioni create, recuperi palla, non da una foto virale.

Forse la domanda da farsi è un’altra: quanta fiducia siamo disposti a dare al tempo del lavoro? Nel rumore del feed, il ritiro resta un luogo lento. Dove si sbaglia, si lima, si cresce. Magari la prossima volta, davanti a un fermo immagine, potremmo fermarci anche noi. E ascoltare il campo prima dei commenti.