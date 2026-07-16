Mondiali: Scaloni Esprime la sua Felicità per il Paese e l’Inarrestabile Sorpresa dei suoi Calciatori

Un Ct che parla di gioia, un Paese che si ritrova, una squadra che sorprende se stessa: nella voce di Lionel Scaloni c’è la felicità semplice di chi ha visto i suoi ragazzi superare i limiti e trasformare i Mondiali in una storia collettiva, non in un trofeo da museo.

Lionel Scaloni non cerca effetti speciali. Dice che è difficile spiegare alla gente cosa hanno dimostrato i suoi calciatori. E si capisce. Alcune cose non si misurano. Si sentono. Si vedono negli abbracci, nei silenzi dello spogliatoio, nelle mani che tremano prima dei rigori.

L’Argentina è arrivata ai Mondiali con un’identità chiara. Viene da una Copa América vinta a Rio de Janeiro nel 2021. Ha travolto l’Italia nella Finalissima a Wembley nel 2022. Ha messo in fila un’imbattibilità da 36 partite. Poi ha perso all’esordio in Qatar. E lì si è visto il punto. Non la caduta, ma la risposta.

Scaloni ha parlato poco e ha sistemato molto. Ha inserito Julián Álvarez al momento giusto. Ha dato minuti e responsabilità a Enzo Fernández, poi premiato come miglior giovane del torneo. Ha protetto Emiliano Martínez nei giorni più tesi. Ha chiesto a Lionel Messi di essere se stesso, senza caricarlo di retorica. La squadra ha seguito. Passo dopo passo.

Non lo diciamo per poesia. Lo dicono i fatti. Finalissima contro la Francia: 3-3, rigori, braccia al cielo. Ma prima di quel picco ci sono state scelte umili. Pressione corta. Linee compatte. Fiducia ai giocatori che reggono il nervo. In tanti hanno sorpreso. Anche se stessi. È qui che nasce la frase di Scaloni: non è facile far capire la misura di ciò che hanno dato.

Una parte è tangibile. La felicità del Paese. Le strade piene. Le bandiere alle finestre. Gli ascolti tv che crollano nel silenzio dei rigori. Le vendite delle maglie che schizzano. Sono numeri verificabili. Ma la parte più vera scappa ai conteggi. Una squadra nazionale cura ferite lente. Riporta al centro parole semplici: noi, insieme, adesso.

Perché la gioia conta più dei trofei

Un titolo si alza e si abbassa. La gioia resta se riconosci la tua faccia in chi vince. Qui la Selezione ha dato un’immagine pulita: lavoro, fedeltà al piano, solidarietà. Non solo il fuoriclasse. Anche il quarto cambio al 78’. Anche il difensore che fa un metro in più per coprire il compagno. Scaloni insiste su questo punto. Vuole che si veda il ponte invisibile tra campo e tribuna. Vuole che la gente capisca che quella energia è sua.

La sorpresa come metodo

La parola chiave, però, è un’altra: sorpresa. L’Argentina ha vinto perché ha sorpreso in corsa. Ha cambiato pelle senza perdere l’anima. Ha accettato l’errore e ha rilanciato. Non è magia. È cultura di gruppo. È un allenatore che toglie rumore e fa spazio al meglio dei suoi. Che dice poco, che guarda molto, che decide presto. Che sa quando fermarsi e quando rischiare.

Mi torna in mente un’immagine. Un bambino calcia in un cortile polveroso. Indossa una maglia troppo grande. Sorride. Non pensa alla tattica. Pensa a segnare. Forse Scaloni parla a lui quando dice: è difficile spiegare cosa hanno dimostrato i miei ragazzi. Perché certe prove non si spiegano. Si tramandano. E la prossima volta, davanti a una partita che conta, quale parte di quella sorpresa porteremo con noi?