Materazzi a 20 Anni da Berlino: ‘Non Ho Più Visto Zidane, Solo Buffon Notò la Testata’. Il Calcio Italiano Necessita di Cambiamenti

Venti anni dopo, il ricordo di Berlino non sbiadisce: una testata, un cartellino rosso, una coppa alzata al cielo. Ma mentre Materazzi torna su quella notte, emerge una domanda più ampia: il nostro calcio italiano è rimasto lì, fermo alla foto ricordo?

“Non ho più visto Zidane. Solo Buffon notò la testata.” La voce di Marco Materazzi attraversa il tempo e riaccende l’eco di una finale che ha segnato un’epoca. Siamo a Berlino, 9 luglio 2006. Supplementari, tensione a mille. L’arbitro sventola il rosso, lo stadio trattiene il fiato, l’Italia si prende il mondo ai rigori. Materazzi, intervistato da France Football, non si nasconde: “Dal 2006 viviamo di ricordi. Il sistema è da cambiare.” E quella frase pesa più di una moviola.

Su chi vide davvero la scena, le versioni non sono mai state perfettamente coincidenti: gli attimi furono convulsi, i ruoli si intrecciarono. Di certo, la testata di Zidane resta simbolo e spartiacque, l’istante in cui il tempo del calcio si è fatto storia. Materazzi, in quell’immagine, è al centro. Lì si è chiuso un ciclo perfetto, se ne sarebbe dovuto aprire un altro. È qui che inizia la parte scomoda.

Berlino resta, ma il tempo corre

Dal 2006, la Nazionale ha ballato tra picchi e cadute. Ha vinto l’Europeo nel 2021, ma è uscita ai gironi nel 2010 e 2014, e non si è qualificata ai Mondiali 2018 e 2022. Agli Europei 2024 è arrivato uno stop agli ottavi. Nei club, lampi e ombre: l’Inter finalista di Champions nel 2023, l’Atalanta regina dell’Europa League nel 2024, la Roma che ha sollevato la Conference League nel 2022. Ma il quadro economico resta fragile: ricavi inferiori ai top campionati, stadi obsoleti, troppa dipendenza dai diritti TV.

Qui risuona l’avvertimento di Materazzi. Il nostro calcio ha coltivato l’album, meno il domani.

Cosa cambiare davvero nel calcio italiano

– Giovani e minutaggio. In Serie A, oltre il 60% dei minuti va a giocatori stranieri. È normale in un torneo globale, ma senza un corridoio chiaro per i talenti di casa il sistema si inceppa. Le seconde squadre sono un ponte utile: la Juventus Next Gen e l’Atalanta U23 stanno tracciando la strada, il Milan U23 è ai nastri di partenza. Estendere il modello, legarlo a obiettivi tecnici e non solo contabili, può alzare il livello medio e ridurre il salto tra Primavera e prima squadra.

– Stadi e ricavi. L’età media degli impianti è alta, l’esperienza allo stadio spesso è anni luce dalle arene del Nord Europa. Più stadi moderni significa più incassi da matchday, più servizi, più famiglie. È un moltiplicatore culturale prima ancora che economico.

– Formazione e competenze. Investire su allenatori, preparatori, data analyst, ma anche su dirigenti capaci di leggere i mercati, costruire progetti, difendere i bilanci. La parola chiave è governance: chi decide, con quali obiettivi, e in quanto tempo. Senza una filiera coerente, il talento si disperde.

– Qualità del gioco. Il tempo effettivo resta spesso intorno ai 54-56 minuti. Ritmi più alti, meno interruzioni strategiche, criteri uniformi sull’extra-time e un uso del VAR più rapido rendono il prodotto più credibile e competitivo per pubblico e sponsor.

Non tutto è grigio, anzi. L’onda europea degli ultimi anni dice che quando il contesto sostiene, le squadre italiane sanno arrivare in fondo. Ma serve una rotta condivisa: riforme semplici, eseguibili, misurabili. Un calendario meno congestionato per i settori giovanili, incentivi reali a chi lancia under 21 italiani in prima squadra, procedure snelle per i progetti di riqualificazione degli impianti.

Forse è questo il vero lascito di Berlino 2006: non la nostalgia, ma il coraggio di cambiare mentre tutti applaudono. Materazzi lo dice col suo linguaggio diretto. Tocca a noi, oggi, guardare il campo e chiederci: vogliamo un’altra foto da incorniciare, o un film che valga la pena di rivedere tra vent’anni?