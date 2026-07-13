Roma: Il Piano Strategico per Garnacho e Moreira – Come Gasperini Potrebbe Ottenere le Sue Ali

Roma accende i fari sulle fasce. Tra voci di panchine che cambiano, incontri in aereoporto e telefonate notturne, l’idea è semplice: dare al possibile nuovo tecnico le ali giuste. Il racconto di un piano che unisce audacia, tempismo e un pizzico di Roma, quella che sa accelerare quando sente l’odore della Champions.

La città aspetta. Il club lavora in silenzio. La priorità è chiara: servono esterni che saltino l’uomo, aprano il campo e facciano respirare la squadra. La cornice è europea. La Roma ragiona già in ottica Champions. E la proprietà segue da vicino. Si parla dell’arrivo a Roma di Friedkin per dare la spinta finale. Non è un dettaglio. È un segnale.

Il nome che rimbalza da settimane è quello di Gian Piero Gasperini. Il suo arrivo non è ufficiale. Ma il profilo tecnico guida le scelte. Con lui, le corsie non sono un complemento. Sono un manifesto.

Le corsie secondo Gasperini

Il 3-4-2-1 di Gasperini vive sulle ampiezze e sulle corse diagonali. Gli esterni devono correre e pensare. Devono creare superiorità con il primo controllo. Devono rubare metri in transizione. A Bergamo abbiamo visto come ha valorizzato profili diversi: chi spacca la partita in uno contro uno, chi lavora tra le linee e rifinisce. La Roma vuole replicare quel codice. Con esterni veri. Con minuti veri.

Il punto centrale sta qui: il club ha messo sul tavolo un piano a due tempi. Per la fascia sinistra, l’obiettivo è Alejandro Garnacho. Per la destra, l’idea è Diego Moreira. La formula è netta: l’argentino in prestito, il belga a titolo definitivo per circa 35 milioni. Sono indiscrezioni di mercato, in attesa di conferme ufficiali. Ma il disegno regge.

Garnacho è verticalità pura. Strappa, punta, decide. A Manchester ha mostrato personalità nelle notti piene, contro difese coperte e contesti tesi. In Serie A porterebbe ritmo e profondità. Un prestito così avrebbe senso per tutti: la Roma alza il livello senza immobilizzare budget; il Manchester United valorizza un talento in un contesto tattico esigente; il giocatore cresce giocando partite pesanti. Dettagli da chiarire? Ingaggio, bonus, eventuale diritto o obbligo di riscatto. Nulla di scontato, ma il precedente Lukaku insegna: a Trigoria sanno trattare con club inglesi su formule complesse.

Moreira è un’altra storia. Più giovane come percezione, più “laboratorio” che vetrina. Ala mancina che parte a destra, tocco rapido, talento nel breve. È sotto contratto con il Chelsea. La valutazione a 35 milioni non è leggera, ma può essere diluita con una struttura a rate e bonus legati a presenze e qualificazioni europee. Perché proprio lui? Perché attacca mezzo spazio e non si accontenta del cross banale. Perché può crescere dentro un sistema che chiede coraggio e sincronismi. E perché la Roma, oggi, deve investire dove il rendimento atteso è più alto: sulle fasce.

Sostenibilità e tempi

C’è un tema regolamentare. Le regole UEFA sulla sostenibilità impongono prudenza. La Roma dovrà bilanciare costi e ricavi, gestire ammortamenti, magari cedere un esubero prima di affondare su calciomercato in entrata. I tempi contano: chiudere Garnacho presto significherebbe consegnarlo al ritiro e integrarlo subito. Per Moreira servirà una trattativa più lunga, con variabili note: concorrenza, percentuali sulla rivendita, clausole.

Immaginate l’Olimpico d’agosto. La palla esce pulita, l’esterno riceve, salta, accende la curva. Se il piano regge, Gasperini (se arriverà) avrebbe finalmente “le sue ali”. Una a noleggio, una da costruire. È un rischio calcolato. È anche una dichiarazione d’intenti: correre sulle fasce per correre più lontano. La domanda è semplice e riguarda tutti noi che il calcio lo viviamo più che guardarlo: siamo pronti a lasciarci sorprendere da due accelerazioni in più, ogni domenica sera?