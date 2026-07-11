Mondiali: Rice, James e Guéhi Rientrano in Gruppo per l’Inghilterra. Tuchel Conferma: ‘Tutti a Disposizione’ per il Quarto di Finale contro la Norvegia

Nella settimana in cui tutto si restringe a novanta minuti, il ritiro dell’Inghilterra cambia ritmo: voci basse, sguardi corti, gesti misurati. C’è un quarto di finale che pesa e una vigilia che si riempie di dettagli: un tutore tolto, un allungo senza smorfie, una stretta di mano in più. È da lì che passa la fiducia, prima ancora delle lavagne tattiche.

Il contesto è quello dei Mondiali, dove ogni ora ha un valore preciso. A dire il vero, nei giorni scorsi le notizie erano andate a singhiozzo: piccoli affaticamenti, carichi controllati, una rifinitura a porte semichiuse. Quanto basta per far salire l’ansia di chi aspetta un segnale chiaro prima della sfida alla Norvegia.

Dal campo arrivano indizi concreti. L’Inghilterra ha lavorato su spazi ridotti e ripartenze rapide: sessioni brevi, pallone che viaggia veloce, tanta cura sulle palle inattive. Dettagli utili contro una squadra che sul piano fisico non regala niente. È la solita vigilia: fretta di sapere, paura di scoprire troppo presto.

A metà giornata, la frase che sposta l’aria. Il ct Tuchel parla e mette un punto: “Tutti a disposizione”. La federazione non ha diffuso un bollettino medico integrale; la citazione è stata raccolta dai media presenti. Ma il segnale è forte, e il campo lo conferma: Declan Rice, Reece James e Marc Guéhi si allenano con i compagni, senza differenziati. Tre rientri che valgono assetti, alternative, serenità.

Rice è il perno: recupera, imposta, detta i tempi. Nelle grandi notti ha già mostrato di saper leggere il pericolo un attimo prima degli altri. Con lui il centrocampo trova equilibrio e pulizia nel primo passaggio. James è profondità pura sulla fascia destra: gamba, cross, diagonali difensive che tagliano le transizioni. Guéhi porta ordine nella difesa, esce in anticipo senza forzare e tiene corta la squadra. Se cercavi sostanza, eccola.

Il rientro in gruppo — sì, “rientrano in gruppo” è l’espressione chiave — cambia anche il linguaggio della panchina. Non è solo chi gioca, ma cosa puoi permetterti a gara in corso: un terzino più offensivo se serve spinta, una mezzala di rottura se la partita diventa sporca, un centrale fresco per alzare la linea negli ultimi dieci.

Che partita sarà contro la Norvegia

La Norvegia è lineare e ruvida. Pressa quando sente l’odore del sangue, si chiude quando non trova varchi. Ama i duelli e i calci piazzati, e qui la concentrazione deve essere ossessiva: marcature pulite, niente falli ingenui, secondi palloni coperti. Con Rice a protezione e James pronto a uscire forte sul lato palla, l’Inghilterra può accettare qualche rischio in più tra le linee, ma senza perdere compattezza.

Scelte di formazione e alternative

Con “tutti a disposizione”, le scelte diventano tecniche, non mediche. Formazione tipo con Rice davanti alla difesa, Guéhi centrale con un partner complementare (più aggressivo o più di lettura a seconda del piano gara), James a garantire ampiezza. Restano carte utili dalla panchina per cambiare ritmo e struttura dopo l’ora di gioco: minuti contati per chi rientra, gestione dei picchi di intensità, staff attento ai micro-segnali del corpo. È così che si vincono i dettagli.

Non ci sono certezze oltre quelle del campo, e va bene così. In fondo il bello di queste notti è proprio l’intervallo tra attesa e fischio d’inizio: luci fredde sul prato, respiri caldi sugli spalti. Che cosa scegli, allora? Tenerti stretta la prudenza o fidarti del primo controllo ben fatto a metà campo, quando la palla sembra dire: ci siamo.