Aston Villa Blocca il Trasferimento di Dibu Martinez: Juventus Rivolge l’Attenzione su Vicario

La corsa al nuovo numero uno della Juventus si ferma davanti a un muro inglese: l’Aston Villa blinda Dibu Martínez, e i bianconeri riposizionano il mirino su Guglielmo Vicario. Una scena da calciomercato moderno: decisioni secche, piani B pronti, tempi stretti.

Sui gradoni di uno stadio qualunque, i tifosi vivono il mercato come una promessa. Un nome, una voce, una foto sgranata. Qui il nome è ingombrante: Emiliano “Dibu” Martínez, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, guantoni e carattere. La Juventus lo ha studiato. Lo ha inseguito in silenzio, com’è stile della casa. Cercava un leader tra i pali. Un portiere che parli, che alzi la linea, che si prenda responsabilità. La risposta, almeno per ora, è no.

Perché l’Aston Villa fa muro

Dal quartier generale di Birmingham è arrivato il messaggio più semplice e più duro. Il direttore delle operazioni calcistiche è stato categorico: “Non abbiamo intenzione di lasciarlo partire, è molto importante per noi”. L’Aston Villa ha una ragione solida. Con Unai Emery ha costruito una squadra ambiziosa, rientrata in Champions dopo decenni di attesa. In questo disegno, il portiere argentino è centrale. Guida la difesa, regge la pressione, decide le serate pesanti. E i club inglesi, quando alzano il ponte levatoio, raramente lo abbassano in fretta.

Ci sono elementi concreti. Martínez è sotto contratto a lungo termine, rinnovato nel 2023 fino al 2027. Non c’è alcuna clausola ufficiale resa pubblica. Le cifre circolano, ma nulla è confermato. Il club tutela il suo asset e il suo spogliatoio. Anche il contesto pesa: la Premier League non ha fretta di vendere, specie se parliamo di un titolare di caratura internazionale, premiato con il Guanto d’Oro in Qatar. Tradotto: trattativa in salita, tempi lunghi, rischi altissimi.

E allora la Juventus cambia passo. Senza rumore, come spesso fa. Individua un’alternativa immediata. La prima scelta porta a Londra nord.

Vicario, profilo e incastri economici

Il piano B ha un nome molto italiano: Guglielmo Vicario, oggi numero uno del Tottenham. Arrivato dagli anni belli all’Empoli, preso dagli Spurs nel 2023 per circa 20 milioni, ha convinto subito. Riflessi rapidi, piedi sicuri, carattere calmo. In Premier ha retto la tempesta di un calcio verticale e intenso. Per una squadra che vuole riavviare la propria identità, è un profilo logico. Parla la lingua della Serie A, ma ha imparato l’inglese del ritmo alto. In più, ha età e margine per crescere.

Gli incastri, però, non sono banali. Il Tottenham Hotspur valuta il suo portiere. Non svende. Non ha necessità. Le richieste possono salire. Non risultano, al momento, cifre ufficiali né accordi avanzati. La Juventus ragiona sui costi complessivi: cartellino, durata del contratto, ingaggio, commissioni. E ragiona sul ruolo: leadership tecnica, costruzione dal basso, peso nello spogliatoio. Una scelta così indirizza anni, non solo una stagione.

Chi segue il mercato lo sa: a volte è un dettaglio a cambiare tutto. Una disponibilità improvvisa. Un via libera tardivo. Un incastro con un terzo club. Qui, per ora, la certezza è una sola. L’Aston Villa tiene il suo portiere argentino. La Juventus guarda a Vicario con attenzione reale, non di copertina. Il resto è attesa, telefonate, calcoli.

Intanto, ognuno prova a immaginare la prossima parata decisiva. La vedi? Luci fredde, minuto 89, un cross tagliato. Un guanto che sposta l’aria e il risultato. In fondo, non è questo che cerchiamo quando parliamo di un trasferimento? Non un nome da annunciare. Ma un istante che ti rimette in piedi. E tu, quale istante stai aspettando?