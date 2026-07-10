Malagò alla Guida della FIGC: Possibile Sorpresa in Arrivo Questa Settimana

Settimana tesa nel calcio italiano. Si parla di scosse in vetta, telefoni bollenti e una promessa: “calmare l’agitazione” entro il weekend. Sullo sfondo, un nome forte e una possibile mossa a sorpresa che può cambiare la rotta della FIGC.

Il quadro: agitazione e attese

Il numero uno della FIGC ha scelto parole misurate. “Sto lavorando, spero nel weekend di calmare l’agitazione.” Una frase breve. Un messaggio chiaro. C’è un clima turbolento. Dopo l’Europeo chiuso agli ottavi, il calcio italiano cerca ossigeno. Servono scelte. Servono tempi certi.

Nei corridoi federali si alternano ipotesi. Possibile continuità con correzioni. O una svolta nella governance. In Italia è già successo. Nel 2006 e nel 2018 la federazione ha vissuto il commissariamento. Nel 2018 arrivò un commissario straordinario, poi si tornò al voto in autunno. Sono passaggi delicati, ma noti. Non c’è allarmismo. C’è attesa.

Qui entra in scena un nome che tutti conoscono: Giovanni Malagò

Guida il CONI dal 2013. È figura di equilibrio. Ha la reputazione di chi sa tenere insieme pezzi distanti. Quando c’è una frattura nel sistema sport, spesso spunta il suo numero. Anche ora succede: si parla di lui. Ma al momento non ci sono atti ufficiali, né comunicazioni formali. È bene ribadirlo.

Nel frattempo, la partita vera è un’altra. Ricucire il rapporto col pubblico. Restituire peso ai vivai. Aprire un cantiere sulle riforme: calendari più umani, sostenibilità dei club, regole chiare sui conti. Non servono slogan. Servono decisioni che reggano la prova del tempo.

Lo scenario: sorpresa in arrivo?

A metà settimana le voci si sono fatte più insistenti. Si racconta di una “sorpresa” pronta a sbocciare entro il weekend. L’ipotesi che rimbalza è questa: un ruolo diretto di Malagò nella gestione dell’emergenza, magari una regia di garanzia per traghettare la FIGC verso un nuovo equilibrio. È una pista di cui si parla in ambienti sportivi. Ma non c’è conferma. Nessuna nota federale, nessuna delibera del CONI. Solo segnali deboli e prudenza.

Se accadesse, sarebbe una mossa da manuale del nostro sport. Un profilo “super partes” che abbassa la temperatura e mette in fila le priorità. In caso contrario, il messaggio del presidente federale resta impegnativo: ridurre il rumore, aprire un tavolo reale, condividere un cronoprogramma. In entrambi gli scenari, la sostanza non cambia: servono scelte chiare e responsabilità.

Fuori dai palazzi, la sensazione è più semplice. Nei bar di provincia, tra chi allena i Pulcini il martedì e i 2009 il giovedì, l’agenda è corta: campi decenti, orari certi, arbitri tutelati, giovani che crescono senza saltare tappe. È lì che il calcio italiano misura la propria salute. Altre cifre, più fredde ma utili, dicono che dopo ogni grande delusione il pubblico reagisce se vede un piano concreto e controllabile. Tempistiche, obiettivi, verifiche. Tre parole. E tanta coerenza.

La verità di oggi sta tutta in un equilibrio sottile. C’è un lavoro in corso, dichiarato. C’è un weekend vicino che può sgonfiare la pressione. C’è un nome, Malagò, che torna in orbita, con tutte le cautele del caso. E c’è, soprattutto, una domanda che non possiamo girare altrove: siamo pronti a cambiare abitudini, non solo nomi? Perché a volte la differenza, in fondo, la fa un campo in più acceso al tramonto e una scelta in meno rimandata al lunedì.