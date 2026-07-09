La Juve in Trattativa per Solet: Incontro Segreto a Milano tra Dirigenti e Carnevali – Ulteriori Interessi per Kristensen

Milano di sera, hall d’albergo lucida e telefoni che vibrano. In mezzo a conversazioni basse e strette di mano rapide, un incontro riservato accende il mercato: la Juve sonda piste nuove, mentre Giovanni Carnevali fa da bussola tra club e profili giusti. Una scena breve, ma densa, che racconta un calcio dove le decisioni maturano in silenzio e si capiscono dai dettagli.

Cosa c’è dietro l’incontro di Milano

Il primo indizio: un faccia a faccia tra dirigenti bianconeri e Carnevali in città. Non c’è un comunicato, non c’è un annuncio. C’è però il passaparola del settore. Chi era presente parla di un confronto concentrato su priorità difensive e incastri di mercato. In gioco ci sarebbe anche un nome che ritorna da settimane: Oumar Solet.

Qui conviene essere chiari. Non risultano conferme ufficiali su un’offerta della Juventus. Filtrano però verifiche operative sul centrale del Salisburgo, già finito nei radar di Como e Inter. Si parla di contatti esplorativi, non di accordi chiusi. In altre parole: fase di studio, ma non un semplice “vediamo”.

Solet è un profilo definito. Centrale fisico, formato in Francia, minutaggio europeo con il Salisburgo, abituato a difendere in avanti. Gli scout lo apprezzano per letture pulite e progressioni palla al piede. È un difensore che non si limita a rincorrere, imposta e accorcia. In Serie A, un identikit così serve se vuoi alzare la squadra di dieci metri senza perdere ordine.

C’è poi un retroscena che rende la pista più interessante. Como e Inter hanno già messo il naso sul giocatore. Non risulta un’offerta formale depositata, ma i dialoghi ci sono stati. E quando un profilo piace a club diversi, di solito un motivo tecnico c’è: mix tra affidabilità, costi ancora gestibili e margini di crescita.

Perché Solet e Kristensen interessano alla Juve

A metà del tavolo, raccontano, non si è parlato solo di centrali. La Juve ha chiesto informazioni anche su Rasmus Kristensen. Il terzino danese, cartellino del Leeds ed esperienza alla Roma, è un laterale di spinta che può adattarsi in una linea a quattro o a cinque. La duttilità oggi vale quasi quanto un gol: ti cambia un piano gara senza cambiare uomini.

Qui i contorni sono ancora più sfumati. Non ci sono numeri affidabili su formule o cifre. L’interesse è stato segnalato, il resto è prudenza: servono incastri tra ingaggio, prestito o trasferimento a titolo definitivo, e gerarchie interne già tracciate nello spogliatoio bianconero. In parole semplici: la Juve si tiene la porta aperta, ma non forza.

Torniamo a Solet. La scelta di un centrale, oggi, è una dichiarazione di stile. Vuoi protezione pura o costruzione dal basso? La Juventus, se davvero affonda, manda un messaggio: difesa che sa aggredire e ripartire pulito. Non è un capriccio estivo. È un modo per legare la fase difensiva a quella offensiva senza strappi.

Un esempio concreto lo abbiamo visto nelle ultime stagioni europee: le squadre che accorciano con coraggio e tengono i reparti uniti reggono meglio i picchi di pressione. Per farlo, serve un centrale che non vada in apnea quando ha il pallone. Serve uno come Solet. E serve un esterno che accompagni senza scoprire il fianco. Qui entra il profilo alla Kristensen.

Resta una nota di metodo. Nel calciomercato, i dettagli cambiano in fretta. Oggi c’è un contatto, domani può esserci un sorpasso o una pausa. Per ora, abbiamo questo: la Juventus ha acceso i fari su due profili chiari, ha ascoltato Carnevali, e ha lasciato che Milano facesse il resto. La città, intanto, continua a mormorare. E a voi, che idea piace di più: un centrale che accorcia il campo o un esterno che lo allunga?