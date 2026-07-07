Lazio lancia la campagna abbonamenti tra le proteste dei tifosi: ‘Libertà’ è il grido di sfida

Un ronzio di voci, sciarpe al vento, un’unica parola che taglia l’aria: “Libertà”. Poi il silenzio strategico del club, che sceglie di parlare piano proprio quando tutti urlano. Il nuovo capitolo della stagione della Lazio inizia così: a volume basso, ma con un’eco lunga.

La Lazio ha acceso la sua campagna abbonamenti nel momento più elettrico dell’estate biancoceleste. A meno di una settimana da un corteo che ha riempito Roma di colori e dissenso, la società ha optato per un profilo minimo. Nessuna immagine, nessuno slogan. Una scelta netta. E in controluce si vede la frattura con i tifosi. La piazza parla a voce alta. Il club risponde in sottrazione.

Nelle sere d’estate, sotto i platani che portano allo Stadio Olimpico, gli umori si mescolano. C’è chi stringe un vecchio abbonamento come un amuleto. C’è chi ripete quella parola scritta su tanti striscioni: “Libertà”. Ma libertà da cosa? Dal caro biglietti? Dalle restrizioni negli spostamenti? Dalla distanza percepita con la dirigenza? Le richieste non sono tutte uguali, ma hanno lo stesso battito. Essere ascoltati. Sentirsi parte.

Il punto centrale arriva a metà del quadro. Proprio quando molti si aspettavano un messaggio forte, il club ha scelto la linea più sobria possibile. Nel giorno del lancio, niente frasi a effetto, niente volti simbolo. Solo informazioni essenziali. Un gesto che evita l’impatto emotivo e rifiuta la sfida diretta con la piazza.

Un lancio senza voce

La campagna nasce senza la retorica di rito. Nessun “insieme” scritto in grande, nessuna promessa su manifesti. Il club si attiene al minimo indispensabile, come a dire: contano i fatti, non le copertine. È una strategia di rischio calcolato. Parla a chi guarda al campo, più che al racconto. Però lascia scoperto il lato identitario. Perché il calcio, a Roma più che altrove, vive anche di simboli condivisi.

Allo Olimpico, che supera i 68 mila posti, la Curva Nord è il cuore pulsante. Là dentro, una scelta così asciutta può suonare come distanza. Dall’altra parte, la società potrebbe leggerla come prudenza. Evitare di innescare nuovi attriti mentre si definiscono organici, obiettivi e ruolo degli abbonati nella stagione che viene. Su prezzi e pacchetti, al momento, non emergono elementi capaci di smentire o confermare agevolazioni speciali: senza dati ufficiali completi, ogni giudizio resta sospeso. È giusto dirlo con chiarezza.

Cosa chiede davvero la piazza

“Libertà” è parola grande. Nello stadio diventa cose piccole e concrete. Libertà di entrare senza percorsi a ostacoli. Libertà di portare un bambino e spendere il giusto. Libertà di non sentirsi clienti, ma parte di una comunità. E poi c’è la libertà più sottile: quella di sognare. Una squadra che osa. Un club che espone visione e la condivide. Anche questo è marketing, anche se non lo chiameremo così.

Un padre con la sciarpa scolorita lo dice meglio di mille post: “Io firmo l’abbonamento per stare con mio figlio. Il resto è contorno. Ma voglio sentire che ci siamo tutti”. È un desiderio semplice, che fa da bussola. Funziona quando la società tende la mano. Funziona quando la Curva abbassa la voce e ascolta.

Ora la palla è a metà campo. La scelta del basso profilo ha tracciato una linea. Sarà il primo fischio d’inizio a dire se quella linea unisce o divide. E magari, nella sera che scende sul Tevere, capiremo se “Libertà” resterà grido di sfida o diventerà un coro cantato insieme, a luci spente, appena prima del calcio d’avvio.