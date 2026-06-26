Mercato Calcistico: Lazio Pensa a Zaniolo, Soulé Potrebbe Dirigersi in Bundesliga. Intanto, l’Inter Valuta lo Scambio Frattesi-Cambiaso

Notti di telefonate, voli prenotati e ripensamenti: il calciomercato vive di strappi. Oggi il filo si tende tra Roma, Milano e la Germania. Un nome riaccende vecchie emozioni, un altro apre finestre nuove, mentre a Milano si ragiona su un incastro che cambierebbe i piani di due rivali storiche.

Il quadro è questo: la Lazio riflette su Zaniolo, la Bundesliga guarda con interesse Soulé, e l’Inter rimette sul tavolo lo scambio tra Frattesi e Cambiaso. Tre movimenti diversi, un unico sottofondo: cercare qualità senza perdere equilibrio. L’istinto dice “spingi”, la ragione impone “frena”. E tra i due si gioca l’estate.

Lazio, idea Zaniolo

L’ipotesi Zaniolo a Formello non è solo suggestione. La Lazio cerca un profilo che salti l’uomo, si prenda responsabilità e accenda le partite sporche. Zaniolo, quando sta bene, fa esattamente questo: strappa, porta su la squadra, attira raddoppi. Il nodo? Condizioni fisiche, ingaggio e collocazione. Non ci sono conferme su un’offerta formale: allo stato, è un’idea in studio. Eppure avrebbe un suo senso tecnico, perché aggiungerebbe imprevedibilità a un reparto che, lo scorso anno, ha sofferto contro difese basse. Resta la variabile emotiva: romano di nascita calcistica, a due passi dal derby più identitario d’Italia. Se arriva, arriva per giocare da protagonista, non per completare la rosa. Questo, dentro uno spogliatoio, conta.

Soulé e il richiamo della Bundesliga

Diverso il discorso per Matías Soulé. Ala mancina, piede pulito e coraggio in uno contro uno: profilo perfetto per un campionato che investe su giovani offensivi e li fa correre in avanti. Non risultano offerte vincolanti al momento, ma i sondaggi ci sono, e le “valutazioni” che circolano parlano di cifre alte, sopra i trenta milioni. La Juventus dovrà decidere: tenerlo e farne un perno del progetto, o capitalizzare su un calciatore che, per caratteristiche, può esplodere in un contesto verticale e intenso. Gli esempi non mancano: in Germania chi ha gamba e dribbling trova spazio, responsabilità e un pubblico che accetta il rischio. Soulé, per indole, sembra fatto per quel palco.

Inter, l’idea di scambio Frattesi-Cambiaso

E qui arriviamo al centro del tavolo. Sfumata la pista “Palestra” per la fascia — la trattativa si è raffreddata e non ci sono elementi pubblici che la riaccendano — all’Inter riprende quota l’idea di scambio: Frattesi con Cambiaso. Non è un dettaglio: parliamo di due titolari (o quasi) nel giro azzurro, età giusta e contratti lunghi. Frattesi è inserimento, corsa, gol “senza palla”: il centrocampista che attacca l’area e spacca i finali. Cambiaso è duttilità pura: esterno che costruisce, sa giocare dentro il campo e conosce due lati della fascia. Per i nerazzurri, che amano ampiezza e pressione alta, un esterno così fa comodo. Per i bianconeri, un interno verticale che aggiunge metri e presenza in area è valore immediato.

Ma si può fare davvero? Le operazioni tra Inter e Juventus sono rare. L’ultimo grande scambio tentato, Vucinic–Guarín, saltò con strascichi. Qui servono tre cose: valutazioni coerenti, incastri di ingaggi e una cornice politica che regga il peso mediatico. A oggi, non ci sono firme né scambi di documenti: solo un dialogo tecnico, tornato caldo dopo l’addio alla pista esterna. La logica c’è, la praticabilità dipende da millimetri.

Onestamente, l’idea intriga. È una mossa “da campionato”: sposta funzioni, non solo nomi. Se la Lazio sceglierà il rischio buono con Zaniolo, se la Bundesliga accenderà Soulé, se Milano e Torino si stringeranno la mano, allora l’estate cambierà ritmo. Altrimenti resterà quella sensazione di occasione lì, a un passo. E noi, davanti allo schermo, continueremo a chiederci: quanto vale, oggi, il coraggio di un club?