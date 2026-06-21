Mondiali: Storico Pareggio per l’Ecuador-Curaçao 0-0, Primo Punto per la Squadra di Advocaat

Un campo che vibra, una squadra piccola che regge l’urto, il tempo che scorre lento come una marea: certe sere di calcio non urlano, ma restano. Quella tra Curaçao ed Ecuador è una di quelle sere in cui lo 0-0 profuma di conquista, più che di attesa.

La partita scivola via asciutta, concreta, senza orpelli. L’Ecuador spinge, come ci si aspetta da una selezione abituata ai Mondiali e a notti più pesanti. La palla gira, gli esterni provano ad allargare il campo, il pubblico aspetta l’accelerazione, il lampo. Dall’altra parte Curaçao fa una cosa semplice e terribilmente difficile: non si spezza.

Per chi guarda neutrale, il risultato dice 0-0. Per chi tifa underdog, il risultato racconta una scelta. Linee strette, raddoppi sul lato forte, aggressività pulita nei duelli. E una regola non scritta: non concedere la seconda occasione nella stessa azione.

Eppure il peso della serata non sta nei numeri. Sta nelle facce. Nel capitano che chiama il pressing a metà, non alto né basso, “giusto”. Nel portiere che non esagera, blocca quando può, spazza quando deve. Nei centrali che non rinculano all’indietro ma fanno un passo avanti, uno solo, al momento giusto.

Perché è uno 0-0 che pesa

L’Ecuador, con la sua esperienza mondiale (presenze nel 2002, 2006, 2014, 2022), parte in vantaggio simbolico. Viene da un calcio fisico, abituato a Quito e alle grandi arene del Sudamerica. Curaçao, isola di circa 160 mila abitanti su 444 km², porta in campo un’altra storia: un’identità mista, radici caraibiche, scuola olandese, orgoglio CONCACAF. Metti insieme questi pezzi e capisci perché il pareggio non “capita”: si costruisce.

E qui si arriva al centro di tutto. Questo non è solo un punto. È il primo punto mondiale della squadra di Dick Advocaat. Uno di quelli che cambiano i discorsi negli spogliatoi e l’idea che gli altri hanno di te. Non è retorica. È la sostanza dei tornei lunghi: il piccolo scarto mentale che ti fa arrivare prima sul pallone al 92’.

La mano di Dick Advocaat e cosa cambia adesso

Chi conosce Dick Advocaat riconosce la trama. Blocchi corti. Ruoli chiari. Poche giocate “eroiche”, molte giocate “giuste”. La squadra non rincorre il gol a tutti i costi, difende l’equilibrio, sceglie quando alzarsi. È pragmatismo antico, ma funziona ancora: togli ritmo all’avversario, lo riporti dove non ama stare, lo costringi a pensare. E quando l’altro pensa troppo, sbaglia la misura dell’ultimo passaggio.

Dal campo arrivano segnali pratici. I terzini stringono l’area quando la palla è laterale. Le mezzali accorciano in diagonale, non in verticale. L’uscita lunga non è un lancio disperato: è una pausa respirata. Sono dettagli, ma fanno classifica.

Ci sono dati che non abbiamo ancora, e non serve inventarli: possesso, expected goals, velocità media di attacco. Quello che sappiamo è sufficiente. Contro una selezione sudamericana solida, Curaçao ha tenuto. Ha respinto il primo assalto del girone e si è guadagnata spazio mentale per la prossima. È un capitale minimo, ma oggi vale oro.

Alla fine rimane un’immagine: le maglie blu sotto la curva che batte le mani. Sembra poco, è tantissimo. Perché da qui in poi ogni minuto avrà un’altra luce. E allora viene da chiedersi: se una squadra così piccola può reggere l’urto stanotte, quanto grande può diventare domani?