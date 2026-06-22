Papu Gomez: ‘Il Calcio è un Circo, la Squalifica mi ha Rivelato i Veri Amici’. Un Ringraziamento Speciale alla Moglie Linda

Una carriera rimessa in moto tra luci fredde e mani calde. Alejandro “Papu” Gómez guarda il presente, veste il bianco-rosso del Padova e sussurra che il calcio non perdona chi cade. Eppure, tra un allenamento e l’altro, ringrazia Linda, la compagna di viaggio che ha tenuto insieme i pezzi quando il rumore fuori era più forte delle sue parole.

A Padova, Papu Gómez ha ricominciato dal concreto

Otto partite in biancorosso non gli bastano. Lo dice senza giri di parole: ha un contratto e vuole rispettarlo. La città lo osserva con curiosità. Lo stadio lo accoglie con misura. L’attaccante argentino non cerca scorciatoie. Cerca minuti veri, campo, ritmo.

La squalifica di due anni per doping gli ha cambiato l’orizzonte

La decisione definitiva lo ha svuotato. Gli è crollato tutto addosso. Lo racconta con onestà. È andato in terapia. Ha scelto di farsi aiutare. Ha rimesso ordine nei pensieri, un passo per volta. Ha tenuto una routine asciutta. Lavoro fisico, sonno regolare, poche parole. Non c’era altro da salvare, se non la testa.

Dal divieto al ritorno in campo

Il provvedimento è arrivato nell’autunno 2023 ed è durato due anni pieni. Qui non ci sono scorciatoie: lo stop toglie velocità, toglie timing, toglie abitudini. Alla fine della sanzione, il ritorno in campo con il Padova è sembrato una stanza familiare con i mobili spostati. Devi ricordare dov’è la porta. Devi accettare che le gambe non raccontano più la stessa storia del giorno prima.

Gómez ha scelto la via semplice

Pochi proclami, molti dettagli. Entrare a partita in corso. Uscire quando serve. Cercare il primo controllo pulito. Ricucire con il gruppo. La squadra gli ha dato un ruolo sostenibile. Il club gli ha chiesto leadership silenziosa. I tifosi gli hanno dato tempo. In questo patto funziona tutto: il veterano offre esperienza, la categoria offre realtà.

E poi, a metà del racconto, la frase che punge

“Il calcio è un circo”. Lo dice con la calma di chi ha visto il tendone montare e smontare in fretta. “La squalifica mi ha rivelato i veri amici”. I telefoni che non squillano più. Gli inviti che evaporano. Le distanze che si allargano. Restano poche persone. Tra queste, la più vicina.

Il debito con Linda e la terapia

“Mi ha aiutato mia moglie Linda”. Non è un inciso di cortesia. È il centro di gravità. Le giornate senza partita sono lunghe. Le notti senza obiettivi sono più lunghe. Una voce in casa che dice “siamo qui” può spostare il peso. La terapia ha fatto il resto: sedute regolari, strumenti pratici, parole ripetute finché fanno presa. Non c’è retorica. C’è igiene mentale. C’è un atleta che riconosce la fragilità e la tratta come si tratta un infortunio muscolare: diagnosi, tempo, lavoro.

Sul domani, Gómez resta netto

Le otto presenze non bastano. Vuole più campo. Vuole incidere. Vuole onorare il contratto. È realista: ogni partita è un test, ogni settimana è un mattone. In una piazza ambiziosa come Padova, questo linguaggio funziona: meno promesse, più sostanza.

Forse il punto è qui

Togli il rumore e resta la persona. Sotto il tendone del “circo”, tra applausi e fischi, chi sei quando si spengono le luci? La risposta, a volte, è una mano che ti stringe in cucina e un pallone che rotola piano, aspettando che il passo torni a essere tuo.