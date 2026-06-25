Tre Attaccanti Low-Cost da Non Perdere per la Terza Giornata del Fantacampionato Mondiale

Terza giornata, mani che tremano sul mouse, budget già assottigliato e la sensazione che il colpo giusto sia ancora lì: questo è il momento perfetto per scovare tre attaccanti low-cost capaci di svoltare il tuo fantacampionato mondiale con voti alti e bonus puliti.

La terza giornata è strana. Le big spesso fanno rotazioni, le già qualificate rifiatano, chi è spalle al muro alza il ritmo. Il calendario crea onde e controonde: da una parte difese stanche, dall’altra chance per chi entra dalla panchina con gambe fresche. Qui si vince scegliendo profili solidi ma fuori dal radar, senza rincorrere il nome che tutti hanno.

Cosa conta davvero nella terza giornata

Prima di tutto, leggi lo stato del girone: chi deve vincere spingerà forte, chi è già passato può abbassare l’intensità. Controlla i segnali semplici: chi tira più spesso in area, chi riceve più palloni nell’ultimo terzo, chi attacca il secondo palo sui cross. Non serve essere analisti: ti bastano tre indizi chiari — forma recente, minutaggio probabile, tipo di matchup. Se pensi che l’avversario difenda basso, scegli un 9 da area; se immagini transizioni e campo lungo, meglio uno rapido che attacca la profondità. Ricorda anche i dettagli sporchi che fanno la differenza al fantacalcio: chi è spesso il “bersaglio” sui piazzati, chi regge i duelli aerei, chi sente l’odore del tap-in. E, dettaglio non minimo, verifica prezzi e ruoli: cambiano da piattaforma a piattaforma; niente è scolpito nella pietra.

Ora, il punto: tre nomi che, per costo e contesto, hanno senso concreto nella terza giornata.

I tre profili su cui puntare

Wout Weghorst (Paesi Bassi)

Il prototipo del super sub che in terza giornata può diventare titolare “a sorpresa” o entrare al momento giusto. Ha deciso l’esordio all’Europeo 2024 con un gol nel finale e al Mondiale 2022 ha segnato una doppietta all’Argentina entrando dalla panchina. Il suo valore sta nel gioco aereo e nel tempismo: contro difese già affaticate al 70’, basta un cross per fare festa. Per il prezzo, è un colpo razionale.

Youssef En-Nesyri (Marocco)

Nove classico, attacca la prima zona e vive di movimenti d’istinto. Al Mondiale 2022 ha punito il Portogallo, in Liga 2023-24 è andato in doppia cifra: dati semplici, ma che dicono affidabilità. In terza giornata ti serve un titolare con minutaggio stabile, forte sulle seconde palle e sui traversoni bassi. Non è considerato “top” al listone, per questo spesso costa meno del suo peso specifico.

Takuma Asano (Giappone)

Profilo leggero ma tagliente. Ha segnato alla Germania in Qatar 2022 e sa accendersi quando le partite si aprono. Perfetto se immagini un avversario alto e nervoso: attacca lo spazio, arriva sul primo palo, trasforma mezze palle in occasioni. Di norma resta una scelta “umana” per il budget, ma con un potenziale di strappo che piace a chi cerca differenziali. Verifica le probabili: se parte dall’inizio, vale la chiamata; se entra, resta pericoloso lo stesso.

Un ultimo gesto da manager accorto: lascia uno slot flessibile per coprirti e non inseguire i nomi del momento. La terza giornata premia chi vede prima la trama. Tu chi vedi, al minuto 82, liberarsi alle spalle del difensore e chiudere gli occhi un attimo prima di colpire?