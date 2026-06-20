Giorgio Abeni alla Guida del Progetto Italia dell’Hamrun Spartans FC: un Dirigente Lazio con un Passato a Brescia, Modena e Carpi

Un dirigente cresciuto tra Lazio e Nord Italia incrocia l’ambizione europea di un club maltese: dal passo corto dei campi di provincia alla visione lunga di un “ponte” che unisce talenti, opportunità e nuove strade per arrivare in alto.

Capita che il calcio trovi scorciatoie intelligenti. Mentre l’attenzione resta sulle grandi piazze, altrove si costruiscono corridoi silenziosi. Malta guarda all’Italia, l’Italia guarda all’Europa. E in mezzo c’è un progetto che prende forma con volti, esperienze e una parola semplice: fiducia.

Perché Malta guarda all’Italia

Il legame è geografico, culturale, tecnico. Il campionato maltese è cresciuto e non è più un ripiego: è una vetrina estiva grazie ai turni preliminari UEFA che scattano a luglio, quando molti in Italia sono ancora in ritiro. Per chi ha fame — giovani in uscita dai vivai, giocatori di Serie C e D, tecnici pronti a un salto — il Mediterraneo diventa un’arteria rapida. Il costo d’ingresso è sostenibile, il margine di miglioramento è reale, la visibilità europea è concreta.

Dentro questa traiettoria si inserisce l’ambizione di un club protagonista delle ultime stagioni a Malta, l’Hamrun Spartans FC, realtà strutturata e capace di presentarsi con metodi moderni: organizzazione, scouting, relazioni. Non tutti i dettagli sono pubblici, ma l’idea-guida è chiara: presidiare meglio il territorio italiano, mappare talenti, creare partnership con settori giovanili e società virtuose.

A metà strada tra strategia e pancia, arriva la notizia che accende l’interesse. A guidare il “Progetto Italia” degli Hamrun Spartans FC è stato chiamato Giorgio Abeni, dirigente di area Lazio, profilo abituato a stare sul campo e nei corridoi, a parlare la lingua dei direttori sportivi e quella dei ragazzi che rincorrono un’occasione. L’incarico ha respiro internazionale e si innesta su un impegno già avviato: Abeni è infatti attivo nel Roma City del patron Tonino Doino, realtà che negli ultimi anni ha investito in strutture, comunicazione e rete territoriale.

Quanto al passato, Abeni vanta trascorsi professionali a Brescia, Modena e Carpi. I ruoli specifici non sono stati ufficializzati nel dettaglio nelle comunicazioni disponibili: si sa però che il perimetro è quello dirigenziale, tra area sportiva e relazioni, ambito in cui l’esperienza conta più delle etichette. È da lì che nasce la sua credibilità: una agenda di contatti costruita negli anni, una conoscenza pratica dei campionati italiani e di ciò che serve per far funzionare davvero una filiera.

Cosa può diventare il “Progetto Italia”

Il club non ha diffuso un documento tecnico completo. Possiamo però delineare, in modo trasparente, i tasselli tipici di progetti efficaci come questo: osservazione ravvicinata di Under 17-Primavera e profili U23 pronti al salto; prove mirate, periodi di training camp condivisi, amichevoli-ponte; scambio di competenze tra staff, con giornate di formazione su metodo e performance; canali chiari per trasferimenti, anche temporanei, pensati per crescere giocando.

In pratica: meno slogan, più strade percorribili. Per i club italiani, significa valorizzare chi sta tra il “quasi pronto” e il “non ancora”, senza perderlo per strada. Per i giocatori, vuol dire misurarsi subito con calcio vero, calendario europeo, obiettivi misurabili. Per l’Hamrun Spartans, è l’occasione di allargare il proprio raggio, alimentando una pipeline che unisce prossimità e visione internazionale.

Il resto lo fa lo sguardo. Quello che distingue un curriculum da una storia, un provino da una possibilità. In fondo, il calcio è ancora una porta leggermente socchiusa: spesso basta qualcuno che la tenga aperta un secondo in più. Se domani, al tramonto, su un sintetico di periferia, vedeste un taccuino e un paio di occhi attenti a bordocampo, potreste chiedervi: e se il prossimo passo europeo nascesse proprio qui? In quel caso, il nome — oggi — lo conosciamo: Giorgio Abeni.