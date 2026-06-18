Hauge: ‘Sogno il Milan in Champions, la mia gioia nel derby con l’Inter’. L’ex rossonero rivela: ‘Sono ancora tifoso’

Un ragazzo del Nord che trova casa a San Siro, un gol che resta negli occhi, una fiamma che non si spegne: la storia di Jens Petter Hauge è un filo teso tra il vento artico e la curva rossonera, tra ricordi nitidi e sogni che tornano.

Jens Petter Hauge ha lo sguardo pulito di chi sa da dove viene. Da ex rossonero e nazionale norvegese, ha imparato a stare al centro della scena senza alzare la voce. Oggi lo dice semplice: del Milan conserva “ricordi bellissimi” e si sente ancora tifoso. Non è un vezzo da intervista. È un modo di appartenere.

Un filo rosso tra Nord e Milano

Prima c’era il Bodø/Glimt, le notti brevi e la corsa leggera. Poi, quel 24 settembre 2020, il primo lampo a San Siro: in una gara europea preliminare contro il Milan, Hauge segna, accelera, mostra personalità. Pochi giorni e la chiamata che cambia tutto. Il trasferimento in rossonero lo mette dentro un’altra mappa: compagni nuovi, pressioni diverse, aspettative che crescono.

La sua stagione a Milano lascia tracce. Un gol pesante a Napoli in campionato. Serate di Europa League con strappi e coraggio. Non servono numeri per ricordare la sensazione: un’ala che punta l’uomo, testa alta, il pallone incollato al piede. Poi la parentesi tedesca con l’Eintracht, fino al trionfo europeo del 2022: alzare una coppa continentale, anche da pedina di rotazione, ti segna. Ti mette un mattone in più nella testa.

C’è però qualcosa che non passa. La nostalgia buona. L’eco di uno stadio. L’idea che, in certi posti, resti sempre un po’ di te.

Il derby, la Champions e un sogno che resiste

Qui arriva il punto. “Col Bodø contro i nerazzurri per me è stato come un derby. Del Milan ho ricordi bellissimi e sono ancora tifoso.” Non ci sono dettagli ufficiali su un incrocio recente e competitivo tra Bodø/Glimt e Inter: Hauge parla di sensazioni, di quel brivido che ti attraversa quando il colore dall’altra parte del campo è quello giusto. Se sei cresciuto con certi cori nelle orecchie, ti tornano addosso al primo contatto. E il derby, lo sappiamo, è prima di tutto una faccenda di pelle.

Da tifoso, Hauge sogna il Milan in Champions League. Non è un’idea lontana: parliamo di un club che la coppa l’ha vinta sette volte, l’ultima nel 2007, e che nel 2023 è tornato in semifinale. La scala è ripida, ma la direzione è tracciata. Chi è passato da lì, anche solo per una stagione, sa quanto pesa quella maglia nelle notti europee. E magari immagina una partita da avversario, a San Siro, con il respiro corto e la voglia di far vedere che il filo non si è mai spezzato.

Nel frattempo, Hauge continua a crescere. Porta in campo la disciplina imparata al freddo, la lucidità norvegese, l’istinto di chi ha già visto passare treni importanti e non vuole perderne un altro. La sua voce resta piana, ma dietro c’è la fiamma. È il segreto dei giocatori che somigliano alle persone: stanno nella realtà e intanto la spostano un po’ più in là.

Forse tutto si riduce a un’immagine: luci di San Siro, aria tagliente, una fascia che si apre. Corri, alzi la testa, senti i cori. Da che parte del campo sei, in quel momento? E quanto conta davvero, se il cuore sa già la risposta?