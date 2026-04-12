Juve, che regali per Spalletti: Ederson e Alisson gli obiettivi

Una panchina salda, un’idea chiara: la Juventus di Spalletti prende forma tra ambizioni alte e scelte di peso. In cima alla lista, due nomi che fanno rumore: Alisson ed Ederson.

Il rinnovo di Spalletti ha tolto il freno a mano. La Juventus vuole alzare l’asticella subito, senza giri larghi. La linea è netta: più qualità, più personalità, più esperienza. In questo quadro, due piste accendono l’immaginazione e muovono il cantiere del prossimo mercato estivo: Alisson, per blindare i pali, ed Ederson dell’Atalanta, per dare ritmo e struttura al centrocampo.

C’è una storia comune. Spalletti e Alisson hanno lavorato insieme a Roma nel 2016-17. Allora il brasiliano crebbe molto nelle letture e nei piedi, qualità oggi centrali nel gioco dell’allenatore toscano.

Dati certi: Alisson ha 33 anni e un contratto con il Liverpool fino al 2027. Fin qui, nessun comunicato ufficiale su trattative. Secondo ricostruzioni concordanti, però, la Juve ha testato il terreno e il portiere non avrebbe chiuso la porta a un ritorno in Serie A. Restano vive anche ipotesi estere, come Arabia o MLS: suggestioni, non accordi.

Il nodo è economico e tecnico. Un numero uno con contratto lungo e status da leader non parte senza un’offerta importante. Negli ultimi anni i top portieri si sono mossi tra cifre robuste e ingaggi pesanti: è verosimile immaginare una trattativa complessa su cartellino e stipendio. Il Liverpool, inoltre, valuta la propria continuità sportiva prima di qualunque cosa. La Juve, dal canto suo, dovrà decidere se investire forte tra i pali per alzare subito l’asticella o se distribuire le risorse su più reparti.

C’è anche un fattore umano. Alisson conosce Spalletti, ne capisce linguaggio e richieste. Questo riduce i tempi di adattamento. In una squadra che vuole ripartire veloce, è un dettaglio che pesa.

Ederson, regista o incursore?

In mezzo, Spalletti cerca un cervello dinamico. Ederson è un profilo coerente: 26 anni, gamba lunga, tanti duelli vinti, letture pulite. Con Gasperini ha imparato a occupare più zone, da mezzala a mediano. Può fare il “regista” di pressione e campo, più che di palleggio fine. Dato verificabile: il suo contratto scade nel 2027. La valutazione che circola è attorno ai 40 milioni. È una cifra indicativa, non ufficiale, ma in linea con il mercato per un titolare di Serie A nel pieno dell’età.

La concorrenza dell’Atletico Madrid esiste. L’entourage del giocatore avrebbe già dialogato con gli spagnoli. Al momento, non risultano accordi chiusi. Qui la Juve può inserirsi con tempismo e un progetto chiaro: titolarità, ruolo definito, prospettiva europea. Attenzione ai dettagli: commissioni, bonus, diritti futuri. Sono gli incastri che spesso fanno la differenza.

L’idea tecnica è limpida. Con Alisson dietro e Ederson dentro, Spalletti avrebbe una spina dorsale pronta. Costruzione dal basso più sicura. Pressione alta più coordinata. Possesso verticale, senza fronzoli. È una squadra che prova a vincere le seconde palle e a occupare l’area con continuità. Ed è una squadra che parla la lingua dell’allenatore.

Mercato, però, significa realtà e misura. Servono rilanci ragionati, tempismo, alternatives pronte. Di ufficiale, oggi, non c’è nulla. Ma la direzione è chiara. La Juve vuole riportare in campo quella sensazione che si sente nei grandi stadi a maggio: il rumore sordo delle partite che contano. La domanda è semplice, e riguarda tutti: siamo pronti a riconoscerla quando torna?