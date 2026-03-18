Yildiz si blinda alla Juve: “Il mio futuro è qui”

È la storia di un ragazzo che sceglie la strada più semplice e più difficile insieme: restare dove sente fiducia, dove sente casa. Kenan Yildiz non cerca luci diverse. Cerca lo stesso cielo, ma più alto.

Ha detto sì alla Juventus fino al 2030. L’ha fatto con naturalezza, senza trattative infinite. “Non ho mai giocato per denaro ma per migliorare”, spiega. Parole semplici, che pesano. C’è una chiave: la fiducia. A Torino gliel’hanno data subito, e lui l’ha presa sul serio.

Non è una rottura col passato. È una scelta. Al Bayern Monaco ha vissuto undici anni. “C’era sempre qualcuno migliore di me”, ammette. Andarsene è stato “naturale”. Arrivare a Torino, invece, è sembrato destino: nel 2021 trova Massimiliano Allegri e gli deve “tutta questa vita, per come è cominciata”. Tiene vicino anche Vincenzo Montella, che lo ha lanciato in Nazionale. E ora guarda a Luciano Spalletti con occhi pieni: “Un grande tecnico, un uomo speciale, di emozioni”.

Classe 2005, testa da adulto. Al Corriere dello Sport Yildiz mostra calma rara. Sa che non si vola sempre alla stessa quota. “Pochi calciatori tengono 50 partite allo stesso livello”. Le critiche arrivano, e va bene così. Lui sceglie un modello impossibile da discutere: Cristiano Ronaldo, “a 40 anni con una mentalità fantastica”. Tradotto: niente scuse.

Sul campo, Kenan è cresciuto ovunque. In Serie A ha messo insieme 21 presenze, 8 gol e 5 assist. Gioca 1.759 minuti e incide soprattutto allo Stadium: 7 reti in casa, 2 in trasferta. È un dettaglio che parla. Allo Stadium scatta qualcosa. Il pubblico lo spinge, lui risponde. Ha calciato due rigori, uno segnato. Due ammonizioni, nessuna espulsione. Non è uno che perde la testa.

In Champions League cambia pelle. Meno reti, più gioco: 8 gare, 1 gol, 3 assist, 584 minuti. Lì la palla viaggia più veloce. La sua precisione di passaggio tocca l’83,9%. Tira 25 volte. È più rifinitore che finalizzatore. E questo, per un ventenne, vale doppio.

Numeri e impatto

Nel complesso la stagione 2025/26 dice 30 presenze, 9 gol, 8 assist, 2.427 minuti. Ma il punto centrale arriva qui. Il suo coinvolgimento diretto tocca quota 17. Significa una partecipazione a un gol ogni circa 140 minuti. È il dato che fa rumore. Perché racconta un giocatore già da titolare vero. Perché unisce due anime: segna come un attaccante aggiunto, crea come un trequartista.

La media voto sfiora il 7.5. I minuti sono oltre i 2.200 in tutte le competizioni. Continuità, non fiammate. E un tratto distintivo: secondo dati recenti, Yildiz è tra i migliori per dribbling riusciti in Europa. Non stupisce, quindi, se oggi è il riferimento offensivo della Juve.

Sui paragoni, frena. Alex Del Piero è “una leggenda mondiale”. Lui vuole “costruire una storia tutta mia”. Sta già scrivendo le prime pagine, con caratteri marcati. La firma del rinnovo dice “futuro”. Il campo, ogni settimana, lo conferma.

Resta una domanda semplice, quasi infantile. Cosa può diventare un ventenne così, se il baricentro rimane la fiducia e la sua fame non cambia? Forse la risposta è nelle sere di casa, quando allo Stadium il rumore cresce e lui punta l’uomo. Un passo, una finta, poi il tiro. E il resto, piano piano, prende forma.