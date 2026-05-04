Inter campione d’Italia: i numeri di uno scudetto meritatissimo

L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto: una vittoria costruita su scelte strategiche, nuovi talenti e numeri impressionanti. Un trionfo indimenticabile nel calcio italiano.

L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, un traguardo raggiunto grazie a una serie di scelte coraggiose e strategiche. Il tutto ha avuto inizio con la dolorosa sconfitta nella finale di Champions League del 31 maggio 2025, un evento che ha segnato la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era.

La prima mossa fondamentale è stata la scelta del nuovo allenatore. Non è stato un passo semplice puntare su Cristian Chivu, ex eroe del Triplete e giovane allenatore con sole 13 partite di Serie A alle spalle. Nonostante un inizio incerto, con due sconfitte nelle prime tre partite, Chivu ha saputo conquistare la fiducia e la stima di tutti. Ha mantenuto l’automatismo delle linee di gioco, accentuando la verticalità della manovra e rendendo l’Inter una squadra difficile da affrontare.

Dopo l’allenatore, è stato il turno dei giocatori. Il presidente Beppe Marotta e il suo team hanno operato con saggezza, nonostante l’assalto fallito a Lookman e a un esterno da dribbling. Il punto cruciale era un altro: l’Inter aveva bisogno di freschezza e di rotazioni affidabili, soprattutto in attacco. E così è stato: da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic si è passati a Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, due giocatori che hanno offerto un contributo fisico e tattico fondamentale.

Le stelle del trionfo

Ma a brillare di luce propria sono stati i soliti noti: Federico Dimarco, con il record di assist in Serie A, Lautaro Martinez, capocannoniere del torneo, e Hakan Calhanoglu, il centrocampista con la miglior media-gol. Senza dimenticare Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, due leader indiscussi.

Nonostante qualche imperfezione negli scontri diretti, l’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte. Con il miglior attacco (81 gol) e il più alto numero di clean sheet (16), i nerazzurri hanno dominato in tutte le graduatorie virtuose: tiri in porta, tocchi in area, gol da fuori, da dentro, di testa, da fermo. Un trionfo meritato, costruito su numeri e meriti indiscussibili.

Questo scudetto dell’Inter resterà nella storia non solo per i numeri, ma anche per il coraggio e la determinazione con cui è stato conquistato. Un trionfo che ha dimostrato come, anche nei momenti più difficili, sia possibile rialzarsi e tornare a vincere.