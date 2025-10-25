Roma, Gasperini scarica l’attaccante: a gennaio scambio col Milan

L’allenatore della Roma lancia l’allarme e lancia un chiaro segnale alla società in vista della prossima sessione di mercato di gennaio, perché Gassperini chiede dei nuovi rinforzi.

I nuovi acquisti della Roma non sembrano tutti convincere e per questo motivo che è l’allenatore stesso a parlare senza peli sulla lingua e chiedere un cambiamento in vista dei prossimi mesi, perché ora ci sono delle novità che possono arrivare e che riguardano le strategie di mercato del club giallorosso che vuole alzare il livello in vista del futuro.

Perché a gennaio saranno fatte delle nuove valutazioni proprio da parte della Roma che in questo momento non sembra per niente convinta di alcuni giocatori che ora dovranno dare di più o ci saranno degli interventi immediati.

A dare un annuncio in ottica di mercato è stato proprio lo stesso Gasperini che svela quello che può accadere, perché un giocatore della Roma ha deluso e in vista di gennaio che potrebbe riaprirsi una trattativa con il Milan per uno scambio.

Calciomercato Roma: scambio col Milan a gennaio

Proprio nei giorni finali di agosto si è parlato tanto di uno scambio tra Roma e Milan in attacco, con i giallorossi che avrebbero girato Dovbyk in direzione Milano e Gimenez che avrebbe fatto il percorso inverso. Gli accordi sembravano ormai raggiunti, ma a far saltare tutto è stata proprio la volontà dell’attaccante messicano che ha scelto di restare in rossonero.

Ora però si aprono delle nuove portwe in vista di gennaio, perchè si parla di quello che potrebbe essere un nuovo scambio tra Roma e Milan a gennaio in attacco.

In conferenza stampa ha parlato Gasperini del nuovo acquisto Ferguson che è stato deludente e sia lui che Dovbyk non sembrano dare segnali incoraggianti.

Per questo motivo che Milan e Roma a gennaio possono riaprire le trattative con Gimenez e Dovbyk che possono tornare ad essere al centro di notizie di mercato. Ma in questo momento anche Nkunku e Ferguson non sembrano sorprendere in positive e occhio alle possibili sorprese.