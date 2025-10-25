Roma, Gasperini scarica l’attaccante: a gennaio scambio col Milan

di

L’allenatore della Roma lancia l’allarme e lancia un chiaro segnale alla società in vista della prossima sessione di mercato di gennaio, perché Gassperini chiede dei nuovi rinforzi.

I nuovi acquisti della Roma non sembrano tutti convincere e per questo motivo che è l’allenatore stesso a parlare senza peli sulla lingua e chiedere un cambiamento in vista dei prossimi mesi, perché ora ci sono delle novità che possono arrivare e che riguardano le strategie di mercato del club giallorosso che vuole alzare il livello in vista del futuro.

Perché a gennaio saranno fatte delle nuove valutazioni proprio da parte della Roma che in questo momento non sembra per niente convinta di alcuni giocatori che ora dovranno dare di più o ci saranno degli interventi immediati.

Gimenez Nkunku
Roma, Gasperini scarica l’attaccante: a gennaio scambio col Milan – Calciomercato24.com (La Presse)

A dare un annuncio in ottica di mercato è stato proprio lo stesso Gasperini che svela quello che può accadere, perché un giocatore della Roma ha deluso e in vista di gennaio che potrebbe riaprirsi una trattativa con il Milan per uno scambio.

Calciomercato Roma: scambio col Milan a gennaio

Proprio nei giorni finali di agosto si è parlato tanto di uno scambio tra Roma e Milan in attacco, con i giallorossi che avrebbero girato Dovbyk in direzione Milano e Gimenez che avrebbe fatto il percorso inverso. Gli accordi sembravano ormai raggiunti, ma a far saltare tutto è stata proprio la volontà dell’attaccante messicano che ha scelto di restare in rossonero.

evan ferguson
Calciomercato Roma: scambio col Milan a gennaio (la presse foto) – calciomercato24

Ora però si aprono delle nuove portwe in vista di gennaio, perchè si parla di quello che potrebbe essere un nuovo scambio tra Roma e Milan a gennaio in attacco.

In conferenza stampa ha parlato Gasperini del nuovo acquisto Ferguson che è stato deludente e sia lui che Dovbyk non sembrano dare segnali incoraggianti.

Per questo motivo che Milan e Roma a gennaio possono riaprire le trattative con Gimenez e Dovbyk che possono tornare ad essere al centro di notizie di mercato. Ma in questo momento anche Nkunku e Ferguson non sembrano sorprendere in positive e occhio alle possibili sorprese.

Gestione cookie