Maldini torna in Serie A: ha scelto lui il nuovo allenatore

Per la prima volta in carriera, e nella vita, Paolo Maldini potrebbe voltare le spalle al suo Milan e firmare per un’altra squadra di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex leggenda rossonera sarebbe il nome in cima alla lista della proprietà per cercare di ripartire dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico e deludente. Ovviamente Maldini andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, ad oggi scoperto, prendendosi la responsabilità di scelte delicate ed importanti, come ad esempio quella dell’allenatore, che a quanto pare potrebbe passare proprio per il suo giudizio.

Maldini tradisce il Milan: torna in Serie A

Per la prima volta nella storia Paolo Maldini potrebbe tradire il Milan. Nulla di confermato per il momento, ma il nome della leggenda rossonera sarebbe stato accostato con insistenza ad un’altra società di Serie A, che ne starebbe seriamente valutando il ritorno da dirigente, avendo una carica come quella del direttore sportivo scoperta.

Ovviamente i tifosi del Milan sperano che uno scenario del genere possa non concretizzarsi, ma l’ottimo feeling che c’è tra Maldini e questa calda piazza del calcio italiano starebbe invece aumentando di giorno in giorno le probabilità. Da capire adesso quando e con che dinamica ci saranno i primi contatti tra le parti, ma soprattutto quale potrebbe essere la libertà di azione e manovra che la società potrebbe dare a Maldini, che da dirigente ha dimostrato di essere tanto abile quanto lo era da calciatore.

TMW ha dunque lanciato una provocazione bella e buona: la Fiorentina in questo momento ha bisogno di una figura come Paolo Maldini. E se fosse proprio lui in persona a mettersi alla guida della Viola per farla risorgere dalle ceneri un po’ come fatto con il suo Milan dal 2018 fino al 2023?

Maldini ha già scelto il nuovo allenatore

La Fiorentina potrebbe essere stuzzicata dall’idea di riportare in Serie A Paolo Maldini, anche perché c’è bisogno di una figura come la leggenda del Milan per cercare di risalire la china dopo un avvio di stagione disastroso.

All’ex rossonero gli verrebbe data massima libertà di manovra, soprattutto nell’area sportiva, dove avrebbe subito l’arduo di compito di scegliere il sostituto di Stefano Pioli, allenatore con il quale ha fra le altre cose lavorato (e portato) al Milan. La sensazione, però, è che la provocazione di TMW possa restare tale, anche perché Alessandro Nesta in un recente podcast ha ribadito il fatto che per Maldini o è il Milan o non è nient’altro, quanto meno in Italia.