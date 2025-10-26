Fiorentina, esonero Pioli: un ex Juve al suo posto

Nuova svolta per la panchina con la società che ha già avuto dei contatti interlocutori con l’ex Juventus. Il tecnico è pronto a tornare in pista per provare a risollevare la Fiorentina che sta pensando all’esonero di Pioli.

Qualcosa bolle in pentola con la dirigenza a lavoro per salvare la stagione, inziata nel peggiore dei modi.

Nessuno si aspettava un rendimento del genere da parte del club, che in estate ha investito tanti soldi per costruire una squadra forte che avrebbe dovuto lottare per altre zone della classifica.

Purtroppo, il campo ha decretato altro. Le responsabilità sono di tutti ma, come spesso accade in queste circostanze, a pagare può essere il mister che è stato già messo da parte dall’ambiente con i tifosi che a più riprese hanno chiesto l’esonero di Pioli dalla Fiorentina.

Pioli rischia grosso alla Fiorentina. L’esonero non è così impossibile, ecco perché nelle ultime ore è spuntata fuori un’altra voce relative ad un possibile arrivo di un altro allenatore.

La scelta può ricadere sull’ex Juventus, ecco tutti i dettagli.

Pioli Fiorentina: si va verso l’esonero?

Un trittico di partite decisive per Stefano Pioli, che si gioca il suo futuro alla Fiorentina. Le prossime sfide, contro Bologna, Inter e Lecce, saranno importanti per uscire dalla crisi che ha colpito la squadra viola in Serie A.

Infatti, ad oggi, la squadra è ancora a zero vittorie ed è per questo motivo che in città si inizia a parlare con insistenza di un possibile ribaltone che potrebbe avvenire molto presto.

Con Pioli potrebbe salutare anche Daniele Pradé con Commisso pronto a richiamare in panchina una vecchia conoscenza, che è la soluzione ideale per risolvere tutti i problemi della squadra.

Il momento è delicato, nonostante l’ultimo successo in Conference, non è per nulal al sicuro la posizione dell’ex Milan, che deve trovare il primo successo in campionato, con la Fiorentina che ad oggi è nelle ultime posizioni del campionato italiano, nonostante un mercato imponente con la società che ha investito quasi 100 milioni di euro per rinforzare la squadra.

Quale sarà il futuro di Palladino: torna alla Fiorentina al posto di Pioli?

Nuovi aggiornamenti sul destino dell’allenatore campano che è attualmente libero dopo le dimissioni della scorsa estate. Emergono delle novità importanti relative al futuro del tecnico che adesso è pronto a tornare in pista per la seconda parte di campionato.

Palladino è la soluzione più logica per risolvere i problemi della Fiorentina: ecco perché l’annuncio può arrivare già in settimana, in caso di clamoroso ko contro Bologna ed Inter, che potrebbero risultare decisive per il destino di Pioli a Firenze.