Un altro esonero in Serie A: ritorna pure Thiago Motta

Dopo quanto successo con Igor Tudor alla Juventus, occhio all’altra possibilità che verrebbe fuori da questo turno infrasettimanale.

In Serie A, dopo il week-end da poco concluso, si è registrato il primo esonero per quella che è stata la scelta alla Juventus. Per la prima volta dopo diversi anni, nel massimo campionato italiano, un primo esonero è arrivato soltanto a fine ottobre. Chiaro segnale che non si è voluta togliere immediata fiducia agli allenatori scelti in estate, ma è evidente che non sarà così in eterno. E non sarà così neppure per un allenatore che, fino a questo momento, non ha fatto benissimo in Italia, costringendo la società ad intervenire in caso di ennesima nuova partita senza risultato, nonostante il gioco espresso.

Thiago Motta di nuovo in Serie A
Thiago Motta di nuovo in Serie A – Calciomercato24.com (La Presse)

Dovesse non trovare punti a Milano e quindi perdere, potrebbe scattare il secondo esonero in Serie A e con Thiago Motta come prima soluzione per sostituirlo in panchina.

Un altro esonero dopo Tudor: è già pronto Thiago Motta

È già tempo di dimenticare i risultati del week-end, con la possibilità di vedere cosa succede in questo turno infrasettimanale che comincia oggi a Lecce, nell’anticipo dei campioni d’Italia che vogliono continuare a macinare punti dopo la vittoria contro l’Inter. Ma poi c’è il club nerazzurro che, in questo turno di campionato, trova sulla sua strada la Fiorentina, che pure sembra a caccia di un riscatto dopo il pareggio ottenuto col Bologna nel finale rocambolesco di domenica pomeriggio.

Sarà compito dei ragazzi in campo, salvare quella che è la panchina a Stefano Pioli, in seria difficoltà di classifica se si considera l’attuale diciottesimo posto e con soli 4 punti trovati in 8 giornate.

Una situazione del tutto fuori programma se si considera che Pioli era arrivato a Firenze con l’ambizione di fare meglio dei suoi predecessori, che hanno sempre e solo trovato il piazzamento in Uefa Conference League, competizione che la società viola spera in ogni caso di vincere, dopo le due finali perse sotto gestione Italiano. Ed è per questo che, se non dovesse arrivare almeno un punto contro l’Inter, malgrado la difficile sfida che hanno da giocare i toscani questo mercoledì, allora la posizione di Pioli sarà a serio rischio. E tra gli allenatori liberi c’è sempre Thiago Motta, che stuzzicherebbe le idee di Commisso.

Thiago Motta può subentrare a Pioli: c’è anche un’alternativa

Spalletti sembra indirizzato verso la Juve e, salvo clamorosi colpi di scena, il matrimonio si farà.

Roberto Mancini
Mancini è l’alternativa a Thiago Motta per la panchina della Fiorentina – Calciomercato24.com (La Presse)

A quel punto, non potendo contare su Spalletti – che pure è un’idea del club toscano -, tra i candidati per la Fiorentina ci sono sia Thiago Motta che Roberto Mancini. Ad oggi i viola saluterebbero Pioli soltanto per uno tra questi grandi nomi, non affidando la guida tecnica ad un allenatore che possa occupare un ruolo solo da “traghettatore” e niente più.

