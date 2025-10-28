Esonero nel weekend: scelto l’allievo di Bielsa come sostituto

Il rendimento altalenante che sta avendo la squadra potrebbe presto portare la dirigenza a prendere una decisione drastica.

Stando alle ultime notizie, infatti, qualora dovesse arrivare un altro risultato deludente alla fine del prossimo weekend di campionato, la proprietà procederà con l’esonero dell’allenatore, ponendo così fine ad una vera e propria epopea che avrebbe ovviamente meritato un finale migliore. La vita, ma più in generale in calcio, sa essere crudele alle volte, e questo è il caso.

In casi come questi è però d’obbligo alzare la testa ed andare avanti, cosa che il club sarebbe pronto a fare affidandosi ad uno che l’ambiente l’ha imparato a conoscere molto bene.

Esonero nel weekend: ultimatum all’allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, come conferma il fatto che nel prossimo weekend potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La società non ha fatto altro che comunicare al tecnico la sua posizione: o la squadra esce da questo momento di difficoltà vincendo e convincendo, oppure scatterà in automatico l’esonero, perché continuando così c’è il serio rischio di mandare all’aria un’intera programmazione, oltre che ovviamente l’annata intera. Per questo motivo giocatori e allenatore sono arrivati all’ultima spiaggia, che potrebbe tanto salvarli tutti come farli affondare, anche se alla fine a pagare resta sempre quello che siede in panchina.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il derby basco di domenica contro la Real Sociedad risulterà decisivo per il futuro di Ernesto Valverde sulla panchina dell’Athletic Club, che è riuscito a vincere solo 2 delle ultime 10 partite in stagione tra Liga, dove attualmente occupa il nono posto in classifica, e Champions League.

Il sostituto è l’allievo di Bielsa

Ernesto Valverde potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura alla guida dell’Athletic Club. Tornato dopo l’esperienza al Barcellona, l’allenatore basco ha avuto il piacere e l’onore di riportare il club di Bilbao in Champions League, oltre che vincere un’amatissima ed attesissima Copa del Rey poco meno di due anni.

Tutte le più belle storie d’amore hanno però una fine, e questa potrebbe rientrare in questo gruppo. L’Athletic è consapevole che Valverde è arrivato a fine ciclo, motivo per il quale si starebbe cominciando a vedere intorno in vista dell’imminente futuro. Il preferito, oltre che favorito, è Andoni Iraola, attuale allenatore del Bournemouth secondo in Premier League oltre che leggenda del club di Bilbao ed allievo del Loco Bielsa. Il fatto che sia sotto contratto con gli inglesi complica e non poco i piani dell’Athletic, che nel frattempo starebbe monitorando anche un altro profilo, quello di Inigo Perez del Rayo Vallecano, anche se in qualche modo una scelta sembrerebbe essere stata presa.