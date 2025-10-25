Gabriel Jesus in Serie A: il brasiliano ha deciso, svelato il suo futuro

A chi farebbe comodo un giocatore con le qualità di Gabriel Jesus?

In Serie A c’è la fila, con diverse società che potrebbero avere dei grandi benefici dall’arrivo del centravanti brasiliano che nel nostro campionato potrebbe fare la differenza senza grossi problemi.

Una vera e propria occasione, considerando anche la scelta dell’Arsenal che in questo momento ha deciso di mettere da parte l’ex Manchester City che è chiuso da una folta concorrenza in avanti.

Ecco perché c’è la possibilità di strappare Gabriel Jesus all’Arsenal ad un prezzo di saldo, per buona pace del ragazzo che comunque dovrà dare la sua disponibilità a trasferirsi lontano da Londra.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo proprio il futuro del brasiliano che è pronto ad intraprendere questa nuova avventura.

L’Italia guarda con interesse al mercato inglese, che può offrire diverse opportunità in vista della sessione di gennaio.

Infatti, come spesso accade, le società italiane sono pronte a cogliere qualche offerta dalla Premier con diverse big che mettono alla porta dei giocatori che non rientrano più nei loro piani.

Capita, però, che questi calciatori nel campionato italiano possono fare la differenza, come successo già in passato con alcuni nomi. Adesso, è il caso di Gabriel Jesus che può lasciare l’Arsenal ad un prezzo non troppo oneroso.

Gabriel Jesus in Serie A?

Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante brasiliano, che è uno di quelli che può lasciare la Premier a gennaio.

Su di lui, infatti, è vivo l’interesse da parte della Roma e della Juventus, che guardano con attenzione alla situazione dell’attaccante dell’Arsenal.

Ci sono delle importanti novità che riguardano proprio il destino del giocatore che ha già deciso il suo futuro.

Gabriel Jesus Arsenal: l’attaccante ha deciso

Secondo quanto riportato da ESPN, per il momento Gabriel Jesus ha deciso di non lasciare l’Arsenal. Infatti, nonostante la concorrenza di Havertz e Gyokeres, l’attaccante è intenzionato a proseguire la sua esperienza nei Gunners e a rispettare il contratto che lo lega al club inglese, con scadenza fissata a giugno 2027.

Niente Roma o Juventus, dunque, per Gabriel Jesus, che di sicuro avrebbe fatto comodo ad entrambe le società visto che, in questo momento, hanno problemi enormi nel reparto offensivo.

Nonostante gli infortuni, il brasiliano ha tutte le qualità per fare la differenza in Serie A ed essere protagonista anche in una big.