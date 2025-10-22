Inter, Dumfries via a gennaio: il sostituto arriva dalla Premier

Nonostante continui ad essere un pilastro della formazione di Chivu, Denzel Dumfries potrebbe lasciare l’Inter a gennaio.

Nulla di ufficiale né tanto meno confermato, eppure si starebbero facendo sempre più insistenti queste voci, complice l’interesse di una grande d’Europa per l’esterno olandese. Ovviamente la società nerazzurra farà il possibile per evitare di privare Chivu del suo numero 2, ma nel momento in cui non ci dovesse essere altra soluzione, l’Inter avrebbe già pronta l’alternativa dalla Premier League sulla quale andare a puntare nel prossimo calciomercato invernale.

Dumfries via a gennaio: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Denzel Dumfries, destinato a lasciare l’Inter già nel prossimo calciomercato invernale. O meglio, questo è quello di cui si starebbe parlando in queste ore, complice l’interesse di una grande d’Europa per l’esterno olandese.

In questo momento giocatore e Inter sono totalmente concentrati sulla stagione e sull’importante sfida di sabato sera a Napoli, contro i campioni d’Italia, ma è inevitabile che voci del genere facciano rumore, soprattutto nella testa di Dumfries. Da capire come si evolveranno le cose nel corso di queste settimane, con il 2 nerazzurro che nel frattempo avrebbe dato massima disponibilità a questa soluzione complice anche il blasone della squadra che ha bussato alla sua porta.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Barcellona non molla la presa su Denzel Dumfries. Deco continua a corteggiare a distanza l’esterno olandese, che nonostante sia totalmente concentrato sull’Inter qualche segnale al club blaugrana lo avrebbe già mandato. E chissà che uno scenario del genere non possa verificarsi già nel prossimo calciomercato invernale, complice anche la necessità di Flick di avere un esterno tutta fascia forte ma soprattutto pronto per la seconda parte di stagione.

Il sostituto di Dumfries arriva dalla Premier

Ovviamente di privarsi di un giocatore come Denzel Dumfries l’Inter non ne avrebbe alcuna intenzione, eppure c’è questa possibilità considerato l’interesse del Barcellona per l’esterno olandese.

Qualora questa cosa dovesse concretizzarsi, la società nerazzurra con chi rimpiazzerà il suo numero 2? Parlare di nomi al momento è prematuro, anche perché bisogna effettivamente capire cosa succederà con Dumfries, ma nel momento in cui l’olandese dovesse davvero diventare un nuovo giocatore del Barcellona l’Inter potrebbe sostituirlo con Pedro Porro del Tottenham, profilo che per caratteristiche tecniche e fisiche si avvicina di più all’ex PSV. Ovviamente sulla lista della dirigenza nerazzurra ci sarebbero i nomi di tanti altri profili, ma lo spagnolo, anche in rapporto di qualità-prezzo (ha una valutazione di circa 40 milioni di euro stando a dati Transfermarkt), è il migliore che si può trovare nel calciomercato. Staremo a vedere.