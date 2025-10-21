Esonero Tudor, ha le ore contate: gira una voce sul sostituto

La sconfitta di Como potrebbe avere un peso specifico importantissimo sull’economia della stagione della Juventus.

C’è da dire, comunque, che la Vecchia Signora è lì, a quattro punti dalla vetta, ma l’ammucchiata della squadre davanti starebbero preoccupando e non poco la dirigenza, che vede la squadra molto più spenta rispetto alle rivali. Ed è per questo che Igor Tudor si deve rimboccare le maniche e cercare di trovare una soluzione a questo periodo che sta vivendo la formazione bianconera, anche perché potrebbe avere le ore contate alla guida della Juventus, come confermano anche le voci che girano in merito al suo possibile sostituto.

Tudor ha le ore contate: la Juventus ha deciso

Il futuro di Igor Tudor alla guida della Juventus potrebbe essere segnato. La sconfitta di Como, per il modo in cui è arrivata e poi tutto quello che ne ha conseguito, ha risucchiato la Vecchia Signora in un vortice di incertezza e di critiche non solo da parte dei propri tifosi, ma anche dei vari addetti ai lavori che non si aspettavano una partenza così a rilento della squadra.

La responsabile, ovviamente, non può che essere di Igor Tudor, perché nel calcio si sa, chi paga è sempre l’allenatore. Ma mai come in questo caso il tecnico croato potrebbe avere delle responsabilità, visto che nonostante il calciomercato importante la Juventus non solo non ha ancora trovato un 11 affidabile di partenza, ma soprattutto ha delle evidenti lacune di gioco, in entrambe le fasi. C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, anche se la dirigenza bianconera avrebbe già deciso come muoversi.

Stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, infatti, Igor Tudor ha tempo fino al derby prima della sosta di novembre per far cambiare idea a tutti su di lui. Se entro l’8 del prossimo mese non ci saranno migliorie, la Juventus procederà con l’esonero del tecnico croato, che potrebbe comunque saltare anche prima in caso di qualche altra sconfitta (o risultato negativo) clamorosa.

Juventus: gira una voce sul sostituto di Igor Tudor

Igor Tudor è a serio rischio esonero dalla Juventus. Il tecnico croato avrà questi pochi giorni a disposizione per far cambiare idea alla dirigenza bianconera, che nel frattempo si starebbe già muovendo di conseguenza con l’obiettivo di trovare un eventuale allenatore dal quale ripartire.

Il sogno, ovviamente, si chiama Zinedine Zidane, che nel corso dell’ultimo Festival dello Sport si è detto meravigliato di come non si sia ancora seduto sulla panchina bianconera. E quindi chissà che non possa essere proprio lui l’uomo giusto, anche se starebbero circolando alcune voci in merito ad una possibile candidatura di Raffaele Palladino, nato e cresciuto calcisticamente proprio alla Juventus, e che da allenatore ha già dimostrato di avere carattere, idee, ma soprattutto doti. Staremo a vedere, ma occhio ovviamente anche ad altre sorprese.