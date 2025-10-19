Mancini torna in Serie A, accordo raggiunto: firma subito

Dalla speranza di tornare ad allenare la Nazionale all’offerta di una storica realtà europea: il futuro di Roberto Mancini sta cambiando.

L’ex CT di Italia e Arabia Saudita è pronto a tornare a mettersi in gioco dopo un periodo di pausa e riflessioni. La voglia di campo però è tanta, come confermato da lui stesso nel corso dell’ultimo “Festival dello Sport” organizzato dalla Gazzetta dello Sport in quel di Trento. In quell’occasione Mancini aveva per l’appunto svelato di aver sperato di tornare CT degli Azzurri, ma a quanto pare il destino non ha voluto, perché nel suo futuro sembrerebbe esserci una panchina straniera.

Mancini torna subito in panchina

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Roberto Mancini, sempre più vicino al ritorno in panchina dopo un periodo lontano dai riflettori. In questo frangente di tempo l’ex CT si è sì dedicato alla famiglia, ma ha anche studiato e lavorato per mettersi al passo con i tempi considerato questo calcio sempre in continua evoluzione.

Arrivato quasi al limite Mancini si è esposto nel corso dell’ultimo Festival dello Sport, dichiarando di essere pronto ad accettare qualsiasi sfida gli si presenti davanti, a patto che ovviamente ci siano delle garanzie e che combaci con quelle che sono le sue ambizioni. L’ex CT dell’Italia ha voglia di tornare a mettersi in gioco, ma soprattutto di vincere, cosa che nel corso della sua carriera ha fatto prima da giocatore e poi da allenatore. Questo anello è stato recepito da diverse squadre, ma solo una sembrerebbe pronta a regalargli quello che lui vuole.

Stando alle ultime notizie, infatti, a fronte dell’improvviso cambio in panchina il Fulham potrebbe pensare di affidare la panchina che era di Marco Silva proprio a Roberto Mancini, che la Premier League la anche piuttosto bene, avendoci giocato prima e vinta poi da allenatore con il Manchester City.

Serie A, accordo con Mancini: svelato quando firma

Roberto Mancini potrebbe diventare il nuovo allenatore del Fulham. Stando ai colleghi di Sky Sport i Cottagers nel corso delle prossime ore lasceranno partire Marco Silva in direzione Nottingham, con i Reds che gli riconosceranno la cifra equivalente al pagamento della clausola rescissoria del tecnico portoghese.

Così facendo il Fulham resterebbe senza allenatore, ma Roberto Mancini potrebbe essere il profilo che faccia al caso suo, essendo lui un allenatore esperto e che conosce molto bene la Premier League. Al momento, però, lato Craven Cottage non sarebbe stato ancora confermato questo possibile binomio, ma la sensazione è che qualcosa di concreto potrebbe cominciare a muoversi, e di conseguenza sbloccarsi, solo nelle prossime ore, quando sarà ufficiale l’addio di Marco Silva. E occhio all’ipotesi Juventus, anche perché Igor Tudor non è così sicuro di una permanenza in bianconero.