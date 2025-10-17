Ribaltone in panchina, esonero deciso: Benitez il nuovo allenatore

Il deludente inizio di stagione che starebbe vivendo la squadra potrebbe presto costringere la dirigenza a prendere una decisione drastica.

Se le cose nel prossimo weekend di campionato non dovessero andare secondo programmi scatterà in automatico l’esonero dell’allenatore, che già è stato avvisato di un possibile scenario. Situazione sicuramente non semplice ma inevitabile, anche perché di questo passo si rischia di uscire dalla corsa ad ogni obiettivo ad ottobre. Impensabile.

Per questo motivo la società già si sarebbe cominciata a muovere di conseguenza, individuando in Rafael Benitez l’uomo ideale dal quale ripartire.

Benitez torna in panchina: sarà lui il nuovo allenatore dopo l’esonero

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Celta Vigo Rafael Benitez potrebbe tornare ad allenare in una grande piazza d’Europa. Per il momento si tratta di semplici voci di corridoio, che comunque si starebbero facendo sempre più insistenti visto che si parlerebbe addirittura di un pre accordo tra le parti.

Né l’una né l’altra per il momento l’ha confermato, ma il fatto che Benitez sia stato pre allertato dalla dirigenza è vero, anche perché il tutto potrebbe svilupparsi nel corso di qualche ora in questo weekend. Il discorso è semplice: se la squadra non dovesse portare a casa il risultato neanche questa volta scatterà l’esonero dell’allenatore e il conseguente arrivo in panchina dello spagnolo, indicato essere come l’uomo ideale dal quale ripartire per tentare di risorgere dalle ceneri. Proprio come una fenice.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Rafael Benitez è il principale candidato alla panchina del Panathinaikos nel momento in cui quella di Christos Kontis saltasse. La prova del nove sarà nel weekend, con la storia compagine di Atene che affronterà in trasferta domenica l’Aris, squadra che al momento la precede in classifica con 10 punti.

Esonero nel weekend: pre allertato Benitez

Rafael Benitez è sempre più vicino dal diventare il nuovo allenatore del Panathinaikos. Lo spagnolo sarebbe stato pre allertato dalla dirigenza biancoverde, anche perché Kontis alle ore contate alla guida della formazione greca.

Solo una cosa potrebbe stravolgere quanto meno momentaneamente i piani: la vittoria del Panathinaikos domenica contro l’Aris. In caso di tre punti la società di Atene potrebbe anche decidere di mettere in stand-by il discorso Rafael Benitez, che a quel punto verrebbe semplicemente rimandato di una settimana, se non addirittura qualche giorno, visto che la partita di Europa League in programma il giovedì contro il Feyenoord diventerebbe tanto decisiva quanto quella della domenica contro l’Asteras. Staremo a vedere, ma la strada è pressoché tracciata.