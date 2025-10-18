Ribaltone in Italia, salta la panchina di una big: già bloccato il sostituto

Cambio in panchina: esonero ufficiale. Ecco le ultimissime riguardo il sostituto.

Una scelta sbagliata. L’ennesima da parte della società che, ancora una volta, ha iniziato la stagione con il piede sbagliato.

E adesso si prova a correre ai ripari chiamando un altro allenatore, apprezzato dai tifosi che chiedono chiarezza da parte della proprietà.

Stop a nuovi esperimenti. Adesso serve qualcosa di diverso, in grado di risollevare l’ambiente e lo spogliatoio, a pezzi dopo l’ennesima sconfitta.

Comunicato ufficiale da parte della società che ha annunciato quest’oggi l’esonero dell’allenatore.

Chi sarà adesso il sostituto? Voci di corridoio danno per fatto l’accordo con un altro tecnico che è pronto a subentrare per dare il proprio contributo e provare a salvare la squadra, che è in grande difficoltà.

In estate, subito dopo la nomina dell’allenatore, in tanti avevano preannunciato il fallimento che così è stato. Ad avere ragione sono i tifosi che hanno iniziato a protestare contro questa proprietà, che si affida agli algoritmi per gestire il club.

Esonero in Italia, la scelta sul sostituto

E’ l’edizione online del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia dell’accordo imminente con l’ex collaboratore di José Mourinho, che non ha seguito lo Special One nell’esperienza al Benfica.

E’ pronto a vivere la sua prima esperienza in panchina in una squadra che conosce molto bene.

Un nome circolato già nelle scorse settimane e che adesso è pronto ad essere ufficializzato dopo l’addio del mister, che paga i pessimi risultati ottenuti in quest’avvio di campionato.

Esonero ufficiale alla Sampdoria con l’addio di Donati che è stato mandato via dopo l’ennesima sconfitta in Serie B. Una gestione surreale da parte del tecnico che non è riuscito a dare il suo contributo alla causa.

Adesso per la sostitutzione avanza il nome di un ex, ovvero quello di Salvatore Foti che è pronto a tornare a Genova, sponda blucerchiata, e salvare la squadra da una situazione disastrosa.

Esonero alla Sampdoria, arriva Foti in panchina

Scelto in estate da due uomini della proprietà, Walker e Fredberg, Donati è stato nominato tecnico della Sampdoria anche grazie agli algoritmi che avevano individuato in lui l’uomo giusto per la panchina della squadra.

Ed invece ha detto altro. Adesso al Sampdoria è pronta a cambiare in panchina con l’arrivo di un nuovo allenatore che può essere l’ex vice di Mourinho Salvatore Foti, che in passato è stato già un ex calciatore della Samp.