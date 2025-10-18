Partita sospesa in Serie A: cosa rischiano i club dopo la maxi-rissa

La maxi-rissa è un ennesimo episodio spiacevole che viene fuori proprio all’indomani dei funerali di stato per la morte dei tre Carabinieri.

Una bruttissima immagine quella che viene fuori, oltretutto per questioni di fede sportiva, tra le tifoserie che hanno dato vita a via Piave, secondo quanto ricostruito da QuiPisaNews, ad una maxi-rissa tra tifosi. E adesso la partita è ad alto rischio, con la minaccia della sospensione della partita di Serie A.

Probabilmente è fermando l’evento sportivo che si riusciranno a prendere dei seri provvedimenti, per contenere quelle che sono situazioni simili che, nel mondo del calcio, continuano ad esistere.

Partita sospesa in Serie A: match ad alto rischio, cosa è successo

Il match all’Arena Garibaldi è ad alto rischio. La minaccia è quella di sospendere la partita, in caso di nuovi scontri e soprattutto per quanto successo a pochi passi dallo stadio, in via Piave.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, un gruppo di tifosi scaligeri sarebbero arrivati in città senza la scorta della Polizia, dando via a quella che è stata una guerriglia urbana. Bombe carta sono state lanciate, danneggiate alcune auto in via Piave stessa e cassonetti sono stati ribaltati durante gli scontri. Un tifoso veneto sarebbe anche rimasto ferito e trasportato in ambulanza. Alcuni ultras del Pisa avrebbero provato a respingere l’assalto, prima dell’intervento tardivo delle forze dell’ordine, che hanno poi isolato e scortato i tifosi dell’Hellas Verona in piazzale Sicilia.

250 agenti erano stati impiegati per la sicurezza del match, con l’ordinanza anti-alcol che era stata firmata ieri dal sindaco Michele Conti. A quanto pare, a niente è servito tutto questo. Questo match tra Pisa-Verona resta ad alto rischio. E dovessero replicarsi episodi di questo tipo, la sospensione della partita non è da escludere.

Serie A, sospensione del match? Cosa rischiano Pisa e Verona

Uno dei rischi è quello di vedere il match sospeso, nonostante la tranquillità riportata ora in città. Ma ripercussioni ci saranno ovviamente per i due club.

Per quanto riguarda l’Hellas Verona potrebbe essere vietata la trasferta per i tifosi e pure per un lungo periodo. Vietare le trasferte però, pare non aver cambiato certe abitudini, negli anni. È per questo che sospendere gli stessi avvenimenti sportivi può segnare un primo passo verso i seri e duri provvedimenti da prendere per scenari che, col calcio, non c’entrano proprio niente.